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Путин поручил выплатить по 10 000 рублей беженцам из Донбасса

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплату 10 000 руб. каждому беженцу, который прибывает в Ростовскую область из Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».

«Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 000 руб.», — сказал Песков.

Средства на выплаты поступят из резервного фонда, отметили в пресс-службе правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился создать оперативный штаб в связи с мерами по эвакуации гражданского населения из ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого. По его словам, штаб уже начал свою работу.

18 февраля об организации массового централизованного выезда населения в Россию заявили и в самопровозглашенной ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в рамках договоренности с руководством России для приема и размещения граждан подготовлены места в Ростовской области РФ. Позднее глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей выехать в Россию. Как заявили главы ДНР и ЛНР, решение обусловлено планами Украины начать наступление на неподконтрольные территории Донбасса.

Ранее по теме: В ЛНР призвали жителей выехать в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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