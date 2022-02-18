Путин поручил выплатить по 10 000 рублей беженцам из Донбасса
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплату 10 000 руб. каждому беженцу, который прибывает в Ростовскую область из Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».
«Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 000 руб.», — сказал Песков.
Средства на выплаты поступят из резервного фонда, отметили в пресс-службе правительства.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился создать оперативный штаб в связи с мерами по эвакуации гражданского населения из ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого. По его словам, штаб уже начал свою работу.
18 февраля об организации массового централизованного выезда населения в Россию заявили и в самопровозглашенной ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в рамках договоренности с руководством России для приема и размещения граждан подготовлены места в Ростовской области РФ. Позднее глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей выехать в Россию. Как заявили главы ДНР и ЛНР, решение обусловлено планами Украины начать наступление на неподконтрольные территории Донбасса.