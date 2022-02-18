Путин поручил выплатить по 10 000 рублей беженцам из Донбасса

18 февраля об организации массового централизованного выезда населения в Россию заявили и в самопровозглашенной ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в рамках договоренности с руководством России для приема и размещения граждан подготовлены места в Ростовской области РФ. Позднее глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей выехать в Россию. Как заявили главы ДНР и ЛНР, решение обусловлено планами Украины начать наступление на неподконтрольные территории Донбасса.