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Общество

В ЛНР призвали жителей выехать в Россию

Ведомости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник на фоне роста напряженности призвал жителей выехать в Россию. Его заявление опубликовано на сайте «Луганского информационного центра».

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — заявил Пасечник.

По его словам, Россия «готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей» ЛНР. Помимо этого, он призвал «встать на защиту своей земли» всех мужчин, «способных держать в руках оружие».

«Вопреки здравому смыслу и международным договоренностям противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики», — отметил он.

Ранее об организации массового централизованного выезда населения в Россию заявили и самопровозглашенной ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в рамках договоренности с руководством России, для приема и размещения граждан подготовлены места в Ростовской области РФ.

Ранее по теме: ДНР организовала массовый выезд населения в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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