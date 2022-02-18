В ЛНР призвали жителей выехать в Россию
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник на фоне роста напряженности призвал жителей выехать в Россию. Его заявление опубликовано на сайте «Луганского информационного центра».
«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — заявил Пасечник.
По его словам, Россия «готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей» ЛНР. Помимо этого, он призвал «встать на защиту своей земли» всех мужчин, «способных держать в руках оружие».
«Вопреки здравому смыслу и международным договоренностям противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики», — отметил он.
Ранее об организации массового централизованного выезда населения в Россию заявили и самопровозглашенной ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в рамках договоренности с руководством России, для приема и размещения граждан подготовлены места в Ростовской области РФ.