ДНР организовала массовый выезд населения в Россию
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики организовали массовый централизованный выезд населения в Россию, следует из экстренного обращения главы ДНР Дениса Пушилина.
«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — сообщил Пушилин. Его заявление опубликовано на сайте главы ДНР.
По словам главы самопровозглашенной республики, для приема и размещения граждан подготовлены места в Ростовской области в рамках договоренности с руководством России.
«Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик», — заявил он.
Как отметил источник «Интерфакса», власти ДНР намерены эвакуировать в Россию несколько сотен тысяч человек из уязвимых групп населения. «Женщины, дети, пенсионеры со всей территории республики, со всех районов», — заявил источник в парламенте ДНР.
Накануне специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала более 500 взрывов на линии соприкосновения в Донбассе. Об обстрелах со стороны украинских силовиков заявляли как в Донецке, так и в Луганске.