Правительство доплатит работодателям за наем беженцев
Правительство расширит программу субсидирования найма – в ее рамках работодатели смогут получить господдержку, если примут на работу беженцев или тех, кто потерял работу из-за закрытия компании или сокращения штата. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина.
О таком решении на оперативном заседании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Субсидии можно получить за наем беженцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик, тех, кто потерял работу, и тех, кто в 2022 г. был переведен на постоянную работу к другому работодателю, но теперь находится под риском увольнения – отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на неполный рабочий день.
Работодатель может получить субсидию в размере трех МРОТ с увеличением на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Выплаты будут производиться поэтапно: через месяц после приема на работу, через три месяца и через полгода. Для получения субсидии работодатель должен обратиться в центр занятости или найти сотрудника с помощью портала «Работа России», и после направить заявление в ФСС (Фонд социального страхования).
На заседании Мишустин напомнил, что программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 г. – работодатели могли рассчитывать на господдержку при найме молодых сотрудников в возрасте до 30 лет, в том числе без профессионального образования, или выпускников высших и средних учебных заведений без опыта работы, родителей несовершеннолетних детей.
7 июня президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике сообщил, что уровень безработицы в стране в апреле достиг минимума в 4%, но, по его словам, риски для рынка труда сохраняются. 3 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество зарегистрированных безработных с 23 по 30 мая выросло на 11 500 до 686 400 человек. При этом число россиян, работающих неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2700 до 130 200, а число работников в простое выросло на 1200 до 131 900.