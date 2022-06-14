Правительство доплатит работодателям за наем беженцев

7 июня президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике сообщил, что уровень безработицы в стране в апреле достиг минимума в 4%, но, по его словам, риски для рынка труда сохраняются. 3 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество зарегистрированных безработных с 23 по 30 мая выросло на 11 500 до 686 400 человек. При этом число россиян, работающих неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2700 до 130 200, а число работников в простое выросло на 1200 до 131 900.