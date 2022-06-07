Путин сообщил о минимальном уровне безработицы в России в апреле

«Также отмечу низкую безработицу. В апреле её уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за всё время наблюдений», — заявил Путин.