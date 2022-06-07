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Экономика

Путин сообщил о минимальном уровне безработицы в России в апреле

Ведомости

Уровень безработицы в России в апреле достиг минимума в 4%, однако риски на рынке труда сохраняются, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике.

«Также отмечу низкую безработицу. В апреле её уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за всё время наблюдений», — заявил Путин.

Он назвал это серьезным достижением в нынешних условиях и попросил контролировать ситуацию, потому что риски на рынке труда сохраняются.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда сейчас стабильна, а уровень безработицы достиг исторического минимума в 4%. Однако если затянется кризис спроса, компании будут вынуждены сокращать количество сотрудников.

3 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество зарегистрированных безработных с 23 по 30 мая выросло на 11 500 до 686 400 человек. При этом число россиян, работающих неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2700 до 130 200, а число работников в простое выросло на 1200 до 131 900.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных