Путин сообщил о минимальном уровне безработицы в России в апреле
Уровень безработицы в России в апреле достиг минимума в 4%, однако риски на рынке труда сохраняются, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике.
«Также отмечу низкую безработицу. В апреле её уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за всё время наблюдений», — заявил Путин.
Он назвал это серьезным достижением в нынешних условиях и попросил контролировать ситуацию, потому что риски на рынке труда сохраняются.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда сейчас стабильна, а уровень безработицы достиг исторического минимума в 4%. Однако если затянется кризис спроса, компании будут вынуждены сокращать количество сотрудников.
3 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество зарегистрированных безработных с 23 по 30 мая выросло на 11 500 до 686 400 человек. При этом число россиян, работающих неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2700 до 130 200, а число работников в простое выросло на 1200 до 131 900.