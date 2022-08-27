Власти сообщили о локализации природных пожаров в Рязанской области
Лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко во время заседания правительственной комиссии. Он также сообщил, что открытое горение на кромке пожаров потушено.
«Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, возможность распространения пожаров исключена. Текущая задача — это борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара», — цитирует Григоренко пресс-служба правительства.
Экстренные службы сосредоточатся на заливке водой очагов задымления, улучшение ситуации ожидается в течение трех-пяти дней, добавил вице-премьер. Также комиссия приняла решение о начале вывода людей и техники, привлеченной из других регионов, преимущественно Москвы.
Первое сообщение на сайте правительства Рязанской области о ситуации с лесными пожарами появилось 12 августа: врио губернатора региона Павел Малков вместе с МЧС участвовал в авиапатрулировании территорий Рязанского, Спасского, Шиловского и Пителинского районов. О действующих очагах в регионе не сообщалось, позже Рослесхоз обвинил органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий в том, что те «упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы».
17 августа смог от пожаров добрался до Москвы и Московской области. На данный момент превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе города не зафиксировано. На следующий день, 18 августа, в регион прибыл глава Рослесхоза Иван Советников по поручению главы Министерства природных ресурсов Александра Козлова, кроме того, приехал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков для координации работ по тушению пожаров. Последний также приказал отправить в регион самолет-амфибию Бе-200ЧС и два борта Ил-76, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России. На тот момент в тушении пожара участвовало не менее 850 человек и 300 единиц техники.
22 августа было решено ввести режим ЧС в Рязанской области, а также увеличить группировку, работающую над тушением пожара, до почти 9000 человек. 26 августа сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла за сутки на 2 600 га до почти 17 500 га.