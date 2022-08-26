В Рязанской области выросла площадь лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла за сутки на 2 600 га до почти 17 500 га, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах РФ.
«Площадь, пройденная огнем в Рязанской области, за сутки увеличилась на 2 600 га. В настоящее время она составляет почти 17 500 га», — сказал собеседник агентства. В данный момент над тушением работает противопожарная группировка из более чем 9 600 человек, а также 2 600 единиц техники, в том числе 18 воздушных судов.
Кроме того, в ходе лабораторных исследований было установлено, что в городе Спас-Клепики, населенных пунктах Верея, Передельцы, Малиновка, Криуши и эвакуированной деревне Ольгино было выявлено превышение предельно допустимой нормы оксида углерода (угарного газа).
Первое сообщение на сайте правительства Рязанской области о ситуации с лесными пожарами появилось 12 августа: врио губернатора региона Павел Малков вместе с МЧС участвовал в авиапатрулировании территорий Рязанского, Спасского, Шиловского и Пителинского районов. О действующих очагах в регионе не сообщалось, позже Рослесхоз обвинил органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий в том, что те «упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы».
17 августа смог от пожаров добрался до Москвы и Московской области. На данный момент превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе города не зафиксировано. На следующий день, 18 августа, в регион прибыл глава Рослесхоза Иван Советников по поручению главы Министерства природных ресурсов Александра Козлова, кроме того, приехал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков для координации работ по тушению пожаров. Последний также приказал отправить в регион самолет-амфибию Бе-200ЧС и два борта Ил-76, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России. На тот момент в тушении пожара участвовало не менее 850 человек и 300 единиц техники.
22 августа было решено ввести режим ЧС в Рязанской области, а также увеличить группировку, работающую над тушением пожара, до почти 9000 человек.
Также в регион были отправлены мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Дмитрий Григоренко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации пожаров в Центральной России, и глава МЧС Александр Куренков. Собянин 25 августа заявил, что локализация пожара займет порядка 1-2 дней, а на тушение может понадобиться около недели.
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