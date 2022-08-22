Группировку по тушению пожаров в Рязанской области увеличили до 9000 человек
Почти 9000 человек борются с лесными пожарами в Рязанской области, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, прибывший в регион.
«По просьбе Министерства природных ресурсов увеличили группировку почти до 9000 человек. Отправили дополнительно 200 единиц техники, чтобы не давать расходиться пожару, локализовать его и ликвидировать», – приводит его слова ТАСС.
Собянин отметил, что, несмотря на принимаемые усилия, пожар пока разгорается.
«Большое количество очагов на большой площади, верховые пожары, труднодоступные места для тушения», – добавил он.
Ранее сегодня в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что из-за атмосферных явлений в Москве ощущался более сильный запах гари от пожаров в соседних областях, однако ситуация уже начала улучшаться. Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что смены направления ветра и очищения воздуха следует ждать только в пятницу, 26 августа.
При этом по мере тушения возгораний смог в столице будет уменьшаться, пообещал Собянин.
21 августа Greеnpeace сообщил, что площадь пожара, действующего на стыке Клепиковского, Спасского и Рязанского районов Рязанской области, превысила 11 000 га, дым от него и несет в сторону столицы. Он по-прежнему в основном действует в пределах огромного массива гарей 2010 г. с молодняками и лесными культурами. В тушении задействованы специалисты как минимум из восьми российских регионов, Москва ранее направила в область 6 вертолетов и более 300 единиц техники.
Смог и запах гари появились в некоторых районах Москвы 17 августа. 18 августа они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Также жалобы поступали и от жителей некоторых северных районов. На фоне этого Роспотребнадзор рекомендовал москвичам воздержаться от прогулок, вместо открытых окон пользоваться кондиционерами и обильно пить воду.
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