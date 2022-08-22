Группировку по тушению пожаров в Рязанской области увеличили до 9000 человек

21 августа Greеnpeace сообщил, что площадь пожара, действующего на стыке Клепиковского, Спасского и Рязанского районов Рязанской области, превысила 11 000 га, дым от него и несет в сторону столицы. Он по-прежнему в основном действует в пределах огромного массива гарей 2010 г. с молодняками и лесными культурами. В тушении задействованы специалисты как минимум из восьми российских регионов, Москва ранее направила в область 6 вертолетов и более 300 единиц техники.