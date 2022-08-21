Концентрация гари в воздухе Москвы может вырасти в 1,5 раза к началу недели

Смог и запах гари появились в некоторых районах Москвы 17 августа. 18 августа они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Также жалобы поступали и от жителей некоторых северных районов. На фоне этого Роспотребнадзор рекомендовал москвичам воздержаться от прогулок, вместо открытых окон пользоваться кондиционерами и обильно пить воду. В министерстве транспорта Подмосковья днем ранее также предупреждали об ухудшении видимости на дорогах Москвы и Московской области.