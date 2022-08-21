Концентрация гари в воздухе Москвы может вырасти в 1,5 раза к началу недели
Концентрация гари от пожаров в Москве и Подмосковье может увеличиться в 1,5 раза к 22-23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Он отметил, что смены направления ветра и очищения воздуха следует ждать только в пятницу, 26 августа. Однако уже в четверг, 25 августа, в городе будет легче дышать.
«По модельным оценкам концентрация продуктов горения лесных пожаров (окиси и двуокиси углерода, оксидов азота, водных испарений, мельчайших твердых частиц: сажи, золы, пепла, капель смолы и т. д.) в атмосфере столичного региона в ночь и утром на понедельник и на вторник может возрасти в 1,5 раза от утренних показателей воскресенья с ухудшением видимости до нескольких километров в период с 05:00 до 09:00 утра», — отметил он.
Тишковец добавил, что 22-23 августа в нижнем пограничном слое атмосферы ветер по-прежнему будет задувать с юго-востока — из сектора с азимутом от 110 до 150 градусов с переносом частиц на скорости до 20-40 км/ч.
По словам сотрудника центра погоды «Фобос», в центральной России из-за аномальной засухи сохраняется высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность.
Дым от крупного лесного пожара, действующего на стыке Клепиковского, Спасского и Рязанского районов Рязанской области, 21 августа несет точно в сторону Москвы, и такая ситуация, скорее всего, сохранится в течение ближайших по меньшей мере суток. Об этом пишет Greеnpeace. Площадь пожара к середине дня 21 августа, по предварительным данным, превысила 11 000 га, он по-прежнему в основном действует в пределах огромного массива гарей 2010 г. с молодняками и лесными культурами.
На период действия особого противопожарного режима доступ в лес категорически запрещен. На сегодняшний день особый противопожарный режим введен в 64 субъектах РФ.
Смог и запах гари появились в некоторых районах Москвы 17 августа. 18 августа они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Также жалобы поступали и от жителей некоторых северных районов. На фоне этого Роспотребнадзор рекомендовал москвичам воздержаться от прогулок, вместо открытых окон пользоваться кондиционерами и обильно пить воду. В министерстве транспорта Подмосковья днем ранее также предупреждали об ухудшении видимости на дорогах Москвы и Московской области.