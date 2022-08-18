Пожары в Рязанской области угрожают перерасти в ЧС федерального значения

Крейндлин отмечает, что с июля изменены правила режима ЧС. Теперь при пожарах площадью более 25 га должно быть объявлено ЧС муниципального характера, а при пожарах на территориях двух районов – регионального характера. «В Рязанской области ЧС ввели только в отдельных районах, хотя уже есть основания для введения ЧС во всей области. На территории Окского заповедника пожар на 100 га действует уже более трех суток, а скоро будет более пяти. Это уже будет федеральная ЧС», – считает эксперт.