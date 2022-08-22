В МЧС допустили возникновение торфяных и лесных пожаров в Подмосковье

Ранее сегодня в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что из-за атмосферных явлений в Москве ощущался более сильный запах гари от пожаров в соседних областях, однако ситуация уже начала улучшаться. Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгенй Тишковец предупредил, что смены направления ветра и очищения воздуха следует ждать только в пятницу, 26 августа.