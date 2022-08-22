В МЧС допустили возникновение торфяных и лесных пожаров в Подмосковье
В Московской области есть риски возникновения лесных и торфяных пожаров, сообщил начальник подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин на совещании с губернатором региона Андреем Воробьевым.
«На территории Московской области с учетом того прогноза, что у нас есть, риски лесных пожаров существуют. Также и торфяных пожаров существуют», – цитирует его ТАСС.
Торфяные пожары могут начаться в пяти районах Подмосковья, там пожарные работают в две смены. Сейчас в регионе зафиксировано 12 очагов лесных возгораний, два из них локализованы, еще семь – ликвидированы, добавил Полетыкин.
По данным подмосковного комитета лесного хозяйства, за прошлую неделю было ликвидировано 55 пожаров на общей площади 23,95 га. С начала года на землях лесного фонда ликвидировано 183 пожара на площади 129,46 га
Ранее сегодня в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что из-за атмосферных явлений в Москве ощущался более сильный запах гари от пожаров в соседних областях, однако ситуация уже начала улучшаться. Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгенй Тишковец предупредил, что смены направления ветра и очищения воздуха следует ждать только в пятницу, 26 августа.
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