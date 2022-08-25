Собянин назвал срок тушения лесного пожара в Рязанской области

Сам Путин в ходе совещания по ситуации с природными пожарами поручил принять срочные меры для их ликвидации в Рязанской области. Президент выразил обеспокоенность в связи нахождением очагов пожара вблизи населенных пунктов. 21 августа жители деревни Ольгино и поселка Деулино были эвакуированы. Огонь удалось не подпустить к домам жителей, однако возвращаться туда еще не разрешили. Во всей Рязанской области был введен режим чрезвычайной ситуации.