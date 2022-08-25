Газета
Общество

Собянин назвал срок тушения лесного пожара в Рязанской области

Ведомости

На локализацию пожара в Рязанской области уйдет около двух дней, при этом на его полное устранение понадобится неделя, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Специалисты считают, что проводимые работы дадут результат. В течение 1-2 дней пожар будет локализован, а затем в течение недели потушен», — написал он.

Ситуация, по мнению Собянина, все еще остается сложной. Пожар перескакивает через противопожарные полосы, когда идет верховой ветер. В данный момент почти в каждом поселении области стоят подразделения из Москвы, они обеспечивают защиту населенных пунктов.

Аналогичный прогноз озвучил врио губернатора Рязанской области Павел Малков президенту России Владимиру Путину. Однако, по его словам, на полную ликвидацию пожара может уйти до двух недель.

Ранее Собянин совместно с зампредом правительства Дмитрием Григоренко, возглавляющим правкомиссию по ликвидации пожаров в центральной России, и главой МЧС Александром Куренковым прибыли в Рязанскую область по поручению президента России Владимира Путина.

Впоследствии Григоренко сообщил, что несколько населенных пунктов Рязанской области находятся в зоне возможных рисков из-за ситуации с лесными пожарами. Несмотря на это, активная линия огня, отметил он, находится под контролем. В регионе в данный момент работают над тушением пожаров порядка 9000 человек, а также несколько тысяч единиц техники.

Сам Путин в ходе совещания по ситуации с природными пожарами поручил принять срочные меры для их ликвидации в Рязанской области. Президент выразил обеспокоенность в связи нахождением очагов пожара вблизи населенных пунктов. 21 августа жители деревни Ольгино и поселка Деулино были эвакуированы. Огонь удалось не подпустить к домам жителей, однако возвращаться туда еще не разрешили. Во всей Рязанской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных