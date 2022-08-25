Собянин назвал срок тушения лесного пожара в Рязанской области
На локализацию пожара в Рязанской области уйдет около двух дней, при этом на его полное устранение понадобится неделя, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Специалисты считают, что проводимые работы дадут результат. В течение 1-2 дней пожар будет локализован, а затем в течение недели потушен», — написал он.
Ситуация, по мнению Собянина, все еще остается сложной. Пожар перескакивает через противопожарные полосы, когда идет верховой ветер. В данный момент почти в каждом поселении области стоят подразделения из Москвы, они обеспечивают защиту населенных пунктов.
Аналогичный прогноз озвучил врио губернатора Рязанской области Павел Малков президенту России Владимиру Путину. Однако, по его словам, на полную ликвидацию пожара может уйти до двух недель.
Ранее Собянин совместно с зампредом правительства Дмитрием Григоренко, возглавляющим правкомиссию по ликвидации пожаров в центральной России, и главой МЧС Александром Куренковым прибыли в Рязанскую область по поручению президента России Владимира Путина.
Впоследствии Григоренко сообщил, что несколько населенных пунктов Рязанской области находятся в зоне возможных рисков из-за ситуации с лесными пожарами. Несмотря на это, активная линия огня, отметил он, находится под контролем. В регионе в данный момент работают над тушением пожаров порядка 9000 человек, а также несколько тысяч единиц техники.
Сам Путин в ходе совещания по ситуации с природными пожарами поручил принять срочные меры для их ликвидации в Рязанской области. Президент выразил обеспокоенность в связи нахождением очагов пожара вблизи населенных пунктов. 21 августа жители деревни Ольгино и поселка Деулино были эвакуированы. Огонь удалось не подпустить к домам жителей, однако возвращаться туда еще не разрешили. Во всей Рязанской области был введен режим чрезвычайной ситуации.
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