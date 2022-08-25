Вице-премьер Дмитрий Григоренко прибыл в Рязанскую область из-за лесных пожаров
Зампред правительства Дмитрий Григоренко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации пожаров в центральной России, глава МЧС Александр Куренков и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Рязанскую область, сообщили в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что в регионе все еще складывается сложная ситуация с пожарами, и сейчас представители власти облетают пострадавшие территории.
Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале рассказал, что федеральные чиновники прибудут в регион по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано на первом заседании правкомиссии. Малков отметил, что первоочередная задача – остановить распространение огня на севере, и заявил, что рассчитывает на решение этой задачи уже 25 августа.
Путин в ходе совещания по ситуации с природными пожарами также поручил принять срочные меры по их ликвидации в Рязанской области и выразил обеспокоенность по поводу того, что очаги возгорания находятся вблизи населенных пунктов. 21 августа жителей поселка Деулино и деревни Ольгино пришлось эвакуировать. Как заявил Малков, спасателям удалось не подпустить огонь к домам, но попросил граждан пока не посещать эти населенные пункты. Во всей Рязанской области из-за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.
По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 25 августа, на территории России действовало 126 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 109 950 га. В Рязанской области продолжают действовать два пожара на площади 11 700 га. Режим ЧС введен на всей территории Рязанской и Нижегородской областей, Коми, в Усть-Донецком муниципальном образовании Ростовской области, в Юринском муниципальном образовании Марий Эл, в Усть-Майском муниципальном образовании Якутии.