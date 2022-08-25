Вице-премьер Дмитрий Григоренко прибыл в Рязанскую область из-за лесных пожаров

Путин в ходе совещания по ситуации с природными пожарами также поручил принять срочные меры по их ликвидации в Рязанской области и выразил обеспокоенность по поводу того, что очаги возгорания находятся вблизи населенных пунктов. 21 августа жителей поселка Деулино и деревни Ольгино пришлось эвакуировать. Как заявил Малков, спасателям удалось не подпустить огонь к домам, но попросил граждан пока не посещать эти населенные пункты. Во всей Рязанской области из-за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.