Жителей двух населенных пунктов в Рязанской области эвакуируют из-за лесных пожаров

Greеnpeace сообщает, что площадь пожара, действующего на стыке Клепиковского, Спасского и Рязанского районов Рязанской области, к середине дня 21 августа, по предварительным данным, превысила 11 000 га, он по-прежнему в основном действует в пределах огромного массива гарей 2010 г. с молодняками и лесными культурами. На период действия особого противопожарного режима доступ в лес категорически запрещен. На сегодняшний день особый противопожарный режим введен в 64 субъектах РФ.