Жителей двух населенных пунктов в Рязанской области эвакуируют из-за лесных пожаров
Жителей поселка Деулино и деревни Ольгино в Рязанской области эвакуируют из-за природных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно отселить жителей двух населенных пунктов области. Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня. Поселок Деулино Рязанского района — частичная эвакуация жителей, деревня Ольгино — полная эвакуация (25 человек)», — сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что проводятся необходимые организационные мероприятия. Жители этих населенных пунктов могут уехать на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Подготовлены временные пункты размещения людей, отметили в экстренных службах.
Greеnpeace сообщает, что площадь пожара, действующего на стыке Клепиковского, Спасского и Рязанского районов Рязанской области, к середине дня 21 августа, по предварительным данным, превысила 11 000 га, он по-прежнему в основном действует в пределах огромного массива гарей 2010 г. с молодняками и лесными культурами. На период действия особого противопожарного режима доступ в лес категорически запрещен. На сегодняшний день особый противопожарный режим введен в 64 субъектах РФ.
В тушении задействованы специалисты как минимум из восьми российских регионов. Космоснимок Terra MODIS от 21 августа 2022 г. с наложенными термоточками за день.
По данным Рослесхоза, в Рязанской, Нижегородской областях и Республике Коми наращивают группировку сил для борьбы с лесными пожарами.
На сегодняшний день ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров в Рязанской области, в Республике Коми – 26 возгораний, в Нижегородской области — четыре лесных пожара. Ликвидация возгораний осложняется высокими температурами воздуха и ветром.
В Рязанскую область дополнительно прибыло 32 бойца из Московской области, наращивание группировки будет продолжаться. Республика Коми ожидает прибытия 100 человек из Красноярского края. Прорабатывается вопрос о привлечении 100 бойцов в Нижегородскую область.