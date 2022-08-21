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Жителей двух населенных пунктов в Рязанской области эвакуируют из-за лесных пожаров

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Жителей поселка Деулино и деревни Ольгино в Рязанской области эвакуируют из-за природных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно отселить жителей двух населенных пунктов области. Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня. Поселок Деулино Рязанского района — частичная эвакуация жителей, деревня Ольгино — полная эвакуация (25 человек)», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что проводятся необходимые организационные мероприятия. Жители этих населенных пунктов могут уехать на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Подготовлены временные пункты размещения людей, отметили в экстренных службах.

Greеnpeace сообщает, что площадь пожара, действующего на стыке Клепиковского, Спасского и Рязанского районов Рязанской области, к середине дня 21 августа, по предварительным данным, превысила 11 000 га, он по-прежнему в основном действует в пределах огромного массива гарей 2010 г. с молодняками и лесными культурами. На период действия особого противопожарного режима доступ в лес категорически запрещен. На сегодняшний день особый противопожарный режим введен в 64 субъектах РФ.

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В тушении задействованы специалисты как минимум из восьми российских регионов. Космоснимок Terra MODIS от 21 августа 2022 г. с наложенными термоточками за день.

По данным Рослесхоза, в Рязанской, Нижегородской областях и Республике Коми наращивают группировку сил для борьбы с лесными пожарами.

На сегодняшний день ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров в Рязанской области, в Республике Коми – 26 возгораний, в Нижегородской области — четыре лесных пожара. Ликвидация возгораний осложняется высокими температурами воздуха и ветром.

В Рязанскую область дополнительно прибыло 32 бойца из Московской области, наращивание группировки будет продолжаться. Республика Коми ожидает прибытия 100 человек из Красноярского края. Прорабатывается вопрос о привлечении 100 бойцов в Нижегородскую область.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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