В Рязанском районе ввели режим ЧС из-за пожаров

На следующий день, 18 августа, в регион прибыл глава Рослесхоза Иван Советников по поручению главы Министерства природных ресурсов Александра Козлова, кроме того, приехал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков для координации работ по тушению пожаров. Последний также приказал отправить в регион самолет-амфибию Бе-200ЧС и два борта Ил-76, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России. На тот момент в тушении пожара участвовало не менее 850 человек и 300 единиц техники.