В Рязанском районе ввели режим ЧС из-за пожаров
В Рязанском районе Рязанской области было принято решение ввести режим ЧС, об этом сообщил врио губернатора региона Павел Малков. На этой территории горит около 26 га леса.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями осложнилась пожароопасная обстановка в Рязанском районе. В настоящее время здесь горит 26 га. Принято решение ввести режим ЧС», — сказано в сообщении.
Сейчас режим ЧС действует в Спасском и Клепиковском районах. Сложная обстановка сохраняется в Кудомском лесничестве в Спасском районе, где пожар до сих пор не локализован. Огонь прошел уже более 6000 га. Тем не менее, угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в МЧС.
Первое сообщение на сайте правительства Рязанской области о ситуации с лесными пожарами появилось 12 августа: Малков вместе с МЧС участвовал в авиапатрулировании территорий Рязанского, Спасского, Шиловского и Пителинского районов. О действующих очагах в регионе не сообщалось, позже Рослесхоз обвинил органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий в том, что те «упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы».
17 августа смог от пожаров добрался до Москвы и Московской области. На данный момент превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе города не зафиксировано.
На следующий день, 18 августа, в регион прибыл глава Рослесхоза Иван Советников по поручению главы Министерства природных ресурсов Александра Козлова, кроме того, приехал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков для координации работ по тушению пожаров. Последний также приказал отправить в регион самолет-амфибию Бе-200ЧС и два борта Ил-76, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России. На тот момент в тушении пожара участвовало не менее 850 человек и 300 единиц техники.
Зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов связал возникновение пожаров с сухими грозами: молнии ударили сразу в двух местах, к очагу распространения пожара человек не смог бы подойти, отметил он.
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