На совещании у Владимира Путина предложили новые меры по борьбе с пожарами

Сейчас смогом и дымом из Рязанской области дышат около 20 млн человек, пояснил Собянин: «Поэтому, конечно, в таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования и не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров». Всего в тушении пожаров в Рязанской области сейчас задействованы группировки сил и средств из шести регионов, также было направлено пять воздушных судов, отметил Куренков.