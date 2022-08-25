Несколько населенных пунктов Рязанской области остаются в зоне риска из-за пожаров
Несколько населенных пунктов Рязанской области находятся в зоне возможных рисков из-за ситуации с лесными пожарами в регионе, заявил на заседании оперштаба по борьбе с возгораниями вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает ТАСС.
«У нас на сегодня несколько населенных пунктов находятся в потенциальной зоне возможных рисков, один населенный пункт уже признан таковым, создан пункт временного размещения», – отметил он.
По словам Григоренко, активная линия огня находится под контролем – как людей, так и техники. Сейчас в Рязанской области на тушении пожаров работают около 9000 человек и несколько тысяч единиц техники, напомнил вице–премьер. «На сегодня мы считаем, что ее достаточно. Задача – наиболее квалифицированно, наиболее эффективно ее использовать», – отметил Григоренко.
ТАСС со ссылкой на правительство Рязанской области сообщил, что эвакуированными остаются два населенных пункта, 10 человек размещены в пункте временного размещения (ПВР) в Тумской среднеобразовательной школе №3.
Ранее вице-премьер прибыл в Рязанскую область вместе с главой МЧС Александром Куренковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале рассказал, что федеральные чиновники прибудут в регион по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано на первом заседании правкомиссии по борьбе с лесными пожарами в центральной России, которую возглавил Григоренко. Малков отметил, что первоочередная задача – остановить распространение огня на севере, и заявил, что рассчитывает на решение этой задачи уже 25 августа.
Путин в ходе совещания по ситуации с природными пожарами также поручил принять срочные меры по их ликвидации в Рязанской области и выразил обеспокоенность по поводу того, что очаги возгорания находятся вблизи населенных пунктов. 21 августа жителей поселка Деулино и деревни Ольгино пришлось эвакуировать. Как заявил Малков, спасателям удалось не подпустить огонь к домам, но попросил граждан пока не посещать эти населенные пункты. Во всей Рязанской области из–за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.
По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 25 августа, на территории России действовало 126 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 109 950 га. В Рязанской области продолжают действовать два пожара на площади 11 700 га. Режим ЧС введен на всей территории Рязанской и Нижегородской областей, Коми, в Усть-Донецком муниципальном образовании Ростовской области, в Юринском муниципальном образовании Марий Эл, в Усть-Майском муниципальном образовании Якутии.