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Несколько населенных пунктов Рязанской области остаются в зоне риска из-за пожаров

Ведомости

Несколько населенных пунктов Рязанской области находятся в зоне возможных рисков из-за ситуации с лесными пожарами в регионе, заявил на заседании оперштаба по борьбе с возгораниями вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас на сегодня несколько населенных пунктов находятся в потенциальной зоне возможных рисков, один населенный пункт уже признан таковым, создан пункт временного размещения», – отметил он.

По словам Григоренко, активная линия огня находится под контролем – как людей, так и техники. Сейчас в Рязанской области на тушении пожаров работают около 9000 человек и несколько тысяч единиц техники, напомнил вице–премьер. «На сегодня мы считаем, что ее достаточно. Задача – наиболее квалифицированно, наиболее эффективно ее использовать», – отметил Григоренко.

ТАСС со ссылкой на правительство Рязанской области сообщил, что эвакуированными остаются два населенных пункта, 10 человек размещены в пункте временного размещения (ПВР) в Тумской среднеобразовательной школе №3.

На совещании у Владимира Путина предложили новые меры по борьбе с пожарами

Для ликвидации очагов возгорания требуется больше техники и усиление полномочий МЧС

Ранее вице-премьер прибыл в Рязанскую область вместе с главой МЧС Александром Куренковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале рассказал, что федеральные чиновники прибудут в регион по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано на первом заседании правкомиссии по борьбе с лесными пожарами в центральной России, которую возглавил Григоренко. Малков отметил, что первоочередная задача – остановить распространение огня на севере, и заявил, что рассчитывает на решение этой задачи уже 25 августа.

Путин в ходе совещания по ситуации с природными пожарами также поручил принять срочные меры по их ликвидации в Рязанской области и выразил обеспокоенность по поводу того, что очаги возгорания находятся вблизи населенных пунктов. 21 августа жителей поселка Деулино и деревни Ольгино пришлось эвакуировать. Как заявил Малков, спасателям удалось не подпустить огонь к домам, но попросил граждан пока не посещать эти населенные пункты. Во всей Рязанской области из–за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 25 августа, на территории России действовало 126 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 109 950 га. В Рязанской области продолжают действовать два пожара на площади 11 700 га. Режим ЧС введен на всей территории Рязанской и Нижегородской областей, Коми, в Усть-Донецком муниципальном образовании Ростовской области, в Юринском муниципальном образовании Марий Эл, в Усть-Майском муниципальном образовании Якутии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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