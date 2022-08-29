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Общество

Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости антиковидных ограничений в школах

Ведомости

Необходимости возвращать антиковидные меры в образовательных учреждениях в настоящее время нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. 

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из-за снижения показателя заболеваемости в весенне-летний период были сняты некоторые ранее введенные ограничения. В частности, теперь в детских и молодежных организациях можно проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Уточняется, что также отменено требование, по которому за каждым классом закреплялся кабинет.

Роспотребнадзор полностью снял антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии и Туве. Еще в нескольких субъектах России он носит рекомендательный характер.

Накануне в России было выявлено за сутки 46 857 новых случаев коронавируса. Количество госпитализаций составило 2340 человек. Еще 28 223 человека выздоровели от COVID-19, а 83 пациента скончались.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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