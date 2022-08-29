Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости антиковидных ограничений в школах
Необходимости возвращать антиковидные меры в образовательных учреждениях в настоящее время нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что из-за снижения показателя заболеваемости в весенне-летний период были сняты некоторые ранее введенные ограничения. В частности, теперь в детских и молодежных организациях можно проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Уточняется, что также отменено требование, по которому за каждым классом закреплялся кабинет.
Роспотребнадзор полностью снял антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии и Туве. Еще в нескольких субъектах России он носит рекомендательный характер.
Накануне в России было выявлено за сутки 46 857 новых случаев коронавируса. Количество госпитализаций составило 2340 человек. Еще 28 223 человека выздоровели от COVID-19, а 83 пациента скончались.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.