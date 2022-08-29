Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости антиковидных ограничений в школах

В ведомстве уточнили, что из-за снижения показателя заболеваемости в весенне-летний период были сняты некоторые ранее введенные ограничения. В частности, теперь в детских и молодежных организациях можно проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Уточняется, что также отменено требование, по которому за каждым классом закреплялся кабинет.