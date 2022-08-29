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Общество

В Херсонской области из-за аварии отключили электричество и воду

Ведомости

Жители Херсонской области остались временно без электричества и водоснабжения из-за аварии на подстанции, сообщило госпредприятие «Херсоноблэнерго» в своем Telegram-канале.

«В результате аварии на подстанции в области временно прекращена подача электроэнергии. Также из-за отсутствия электричества не работают насосные станции. Вследствие чего отсутствует водоснабжение», – говорится в сообщении.

Подача электричества будет восстановлена в ближайшее время, добавили там.

25 августа на контролируемых Россией территориях Запорожской и Херсонской областей произошло отключение электроэнергии и частично – водоснабжения и мобильной связи. Обесточен, в частности, оказался весь Мелитополь в Запорожье, а также Херсон и некоторые населенные пункты региона. 

Пророссийская администрация заявила тогда, что это произошло из-за обстрелов украинских военных и последовавшим за ними нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС. После сбоя на станции сработали системы безопасности, было произведено переподключение, а подача электроэнергии была восстановлена.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. Большая часть Запорожской области также находится под контролем России. В обоих регионах были сформированы новые пророссийские администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных