В Херсонской области из-за аварии отключили электричество и воду
Жители Херсонской области остались временно без электричества и водоснабжения из-за аварии на подстанции, сообщило госпредприятие «Херсоноблэнерго» в своем Telegram-канале.
«В результате аварии на подстанции в области временно прекращена подача электроэнергии. Также из-за отсутствия электричества не работают насосные станции. Вследствие чего отсутствует водоснабжение», – говорится в сообщении.
Подача электричества будет восстановлена в ближайшее время, добавили там.
25 августа на контролируемых Россией территориях Запорожской и Херсонской областей произошло отключение электроэнергии и частично – водоснабжения и мобильной связи. Обесточен, в частности, оказался весь Мелитополь в Запорожье, а также Херсон и некоторые населенные пункты региона.
Пророссийская администрация заявила тогда, что это произошло из-за обстрелов украинских военных и последовавшим за ними нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС. После сбоя на станции сработали системы безопасности, было произведено переподключение, а подача электроэнергии была восстановлена.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. Большая часть Запорожской области также находится под контролем России. В обоих регионах были сформированы новые пророссийские администрации.
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