Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов

«Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане – пожалуйста, они все с удовольствием это делают», — подчеркнул Путин.