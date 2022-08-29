Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России. Об этом он сообщил на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.
«Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов», - цитирует главу государства пресс-служба Кремля. По его словам, люди, которые уезжают с родины и приезжают в Россию, должны быть адаптированы, а также должны знать культуру, язык и российское законодательство.
«Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане – пожалуйста, они все с удовольствием это делают», — подчеркнул Путин.
26 августа зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал новый законопроект в сфере миграционной политики. По его словам, в законопроекте особое внимание уделяется как материальному переоснащению миграционных служб, так и купированию угроз, «обусловленных текущей обстановкой», отметил он. По его словам, сейчас Россия в области миграционной политики вынуждена работать в совершенно других условиях, чем несколько лет назад.
В сентябре эти вопросы будут обсуждаться на заседании большого Совета безопасности, добавил он.
Число въехавших в Россию иностранцев во II квартале составило 4,16 млн человек, сообщили ранее аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Среди них 3,12 млн человек в качестве цели приезда указали работу, что на треть превышает показатель 2021 г. и стало рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет, передавал ТАСС.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.