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Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России. Об этом он сообщил на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. 

«Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов», - цитирует главу государства пресс-служба Кремля. По его словам, люди, которые уезжают с родины и приезжают в Россию, должны быть адаптированы, а также должны знать культуру, язык и российское законодательство.

«Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане – пожалуйста, они все с удовольствием это делают», — подчеркнул Путин.

26 августа зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал новый законопроект в сфере миграционной политики. По его словам, в законопроекте особое внимание уделяется как материальному переоснащению миграционных служб, так и купированию угроз, «обусловленных текущей обстановкой», отметил он. По его словам, сейчас Россия в области миграционной политики вынуждена работать в совершенно других условиях, чем несколько лет назад.

В сентябре эти вопросы будут обсуждаться на заседании большого Совета безопасности, добавил он.

Число въехавших в Россию иностранцев во II квартале составило 4,16 млн человек, сообщили ранее аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Среди них 3,12 млн человек в качестве цели приезда указали работу, что на треть превышает показатель 2021 г. и стало рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет, передавал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных