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Медведев анонсировал новый законопроект в сфере миграционной политики

Ведомости

В России продолжается разработка «всеобъемлющего» законопроекта о порядке пребывания в стране иностранцев, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, передает «РИА Новости».

«Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства», – сказал он.

В законопроекте особое внимание уделяется как материальному переоснащению миграционных служб, так и купированию угроз, «обусловленных текущей обстановкой», отметил он. По его словам, сейчас Россия в области миграционной политики вынуждена работать в совершенно других условиях, чем несколько лет назад.

В сентябре эти вопросы будут обсуждаться на заседании большого Совета безопасности, добавил он.

Принятие закона о пребывании в России иностранцев Медведев анонсировал впервые в конце апреля. Тогда он говорил, что в нынешних условиях лучше воздержаться от заключения новых международных соглашений, «если они не продиктованы насущной необходимостью».

Число въехавших в Россию иностранцев во II квартале составило 4,16 млн человек, сообщили ранее аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Среди них 3,12 млн человек в качестве цели приезда указали работу, что на треть превышает показатель 2021 г. и стало рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет, передавал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных