Медведев анонсировал новый законопроект в сфере миграционной политики

В законопроекте особое внимание уделяется как материальному переоснащению миграционных служб, так и купированию угроз, «обусловленных текущей обстановкой», отметил он. По его словам, сейчас Россия в области миграционной политики вынуждена работать в совершенно других условиях, чем несколько лет назад.