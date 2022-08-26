Медведев анонсировал новый законопроект в сфере миграционной политики
В России продолжается разработка «всеобъемлющего» законопроекта о порядке пребывания в стране иностранцев, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, передает «РИА Новости».
«Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства», – сказал он.
В законопроекте особое внимание уделяется как материальному переоснащению миграционных служб, так и купированию угроз, «обусловленных текущей обстановкой», отметил он. По его словам, сейчас Россия в области миграционной политики вынуждена работать в совершенно других условиях, чем несколько лет назад.
В сентябре эти вопросы будут обсуждаться на заседании большого Совета безопасности, добавил он.
Принятие закона о пребывании в России иностранцев Медведев анонсировал впервые в конце апреля. Тогда он говорил, что в нынешних условиях лучше воздержаться от заключения новых международных соглашений, «если они не продиктованы насущной необходимостью».
Число въехавших в Россию иностранцев во II квартале составило 4,16 млн человек, сообщили ранее аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Среди них 3,12 млн человек в качестве цели приезда указали работу, что на треть превышает показатель 2021 г. и стало рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет, передавал ТАСС.
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