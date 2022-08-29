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На сооснователя «Диссернета» Заякина завели дело о финансировании экстремизма

Ведомости

На журналиста «Новой газеты» и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК (Финансирование экстремистской деятельности), сообщил «Интерфакс». По этой статье ему грозит до восьми лет тюрьмы.

По данным агентства, Заякина задержали 28 августа. Следствие считает, что он перевел 10 000 руб. в адрес Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда).

Басманный суд Москвы в отношении Заякина избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запрещено пользоваться средствами связи и интернета, выходить из дома, а также общаться с кем-либо кроме близких родственников без разрешения следователя.

28 марта Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом. «Новая газета» приостановила основную деятельность в конце марта 2022 г.

В конце июля Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию «Новой газеты» из-за непредоставления в срок устава. В самой «Новой газете» пояснили, что речь идет о претензии к печатной версии издания, соответствующий иск был зарегистрирован 26 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных