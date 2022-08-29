На сооснователя «Диссернета» Заякина завели дело о финансировании экстремизма
На журналиста «Новой газеты» и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК (Финансирование экстремистской деятельности), сообщил «Интерфакс». По этой статье ему грозит до восьми лет тюрьмы.
По данным агентства, Заякина задержали 28 августа. Следствие считает, что он перевел 10 000 руб. в адрес Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда).
Басманный суд Москвы в отношении Заякина избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запрещено пользоваться средствами связи и интернета, выходить из дома, а также общаться с кем-либо кроме близких родственников без разрешения следователя.
28 марта Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом. «Новая газета» приостановила основную деятельность в конце марта 2022 г.
В конце июля Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию «Новой газеты» из-за непредоставления в срок устава. В самой «Новой газете» пояснили, что речь идет о претензии к печатной версии издания, соответствующий иск был зарегистрирован 26 июля.
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