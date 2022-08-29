Глава СПЧ предложил не зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка

«Мы также считаем, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают?» — сказал он (цитата по Telegram-каналу СПЧ), добавив, что изначально им нужно пройти «годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс».