Глава СПЧ предложил не зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка
Детей мигрантов нельзя зачислять в школы без знания русского языка, первоначально им необходимо пройти годовые языковые курсы, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
«Мы также считаем, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают?» — сказал он (цитата по Telegram-каналу СПЧ), добавив, что изначально им нужно пройти «годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс».
Также Фадеев отметил, что он выступает против упрощенного предоставления гражданства РФ тем иностранцам, которые занимаются волонтерской деятельностью и восстановлением объектов на территории ДНР и ЛНР, а также прочих «освобожденных республик».
Фадеев убежден, что впоследствии это приведет к массовым потокам строителей за российским гражданством из Средней Азии, которые, в свою очередь, не знают русского языка и законов России.
«Полагаем, что у тех мигрантов, кто временно работает в России, нет оснований привозить сюда свои семьи. Тем более, что многие намеренно приезжают сюда рожать», — добавил он.
Ранее Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России. По его словам, люди, которые уезжают с родины и приезжают в Россию, должны быть адаптированы, а также должны знать культуру, язык и российское законодательство.
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