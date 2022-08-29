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Глава СПЧ предложил не зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка

Ведомости

Детей мигрантов нельзя зачислять в школы без знания русского языка, первоначально им необходимо пройти годовые языковые курсы, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

«Мы также считаем, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают?» — сказал он (цитата по Telegram-каналу СПЧ), добавив, что изначально им нужно пройти «годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс».

Также Фадеев отметил, что он выступает против упрощенного предоставления гражданства РФ тем иностранцам, которые занимаются волонтерской деятельностью и восстановлением объектов на территории ДНР и ЛНР, а также прочих «освобожденных республик».

Фадеев убежден, что впоследствии это приведет к массовым потокам строителей за российским гражданством из Средней Азии, которые, в свою очередь, не знают русского языка и законов России.

«Полагаем, что у тех мигрантов, кто временно работает в России, нет оснований привозить сюда свои семьи. Тем более, что многие намеренно приезжают сюда рожать», — добавил он.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в России. По его словам, люди, которые уезжают с родины и приезжают в Россию, должны быть адаптированы, а также должны знать культуру, язык и российское законодательство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных