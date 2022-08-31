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Синоптик предупредил о возможном снеге 1 сентября в европейской части России

Ведомости

Снег может выпасть уже 1 сентября в европейской части России, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, температура в сентябре в центральных регионах России значительно упадет и достигнет значений, которые характерны для октября. В остальной России погода также станет заметно холоднее.

«Температура первого сентября резко понизится ночью до пяти-десяти градусов, второго сентября под утро будет два-семь градусов, а третьего числа в темное время суток будет уже один-шесть градусов, что соответствует климатическим показателям октября», — говорит Тишковец, добавив, что за несколько дней температурная планка погоды упадет почти на 25 градусов.

Кроме того, северный ветер также принесет в центральную Россию тучи, ожидается «усиление северной тяги ветров», которые будут подгонять все новые порции дождевых туч и полярного воздуха, отметил синоптик.

Тишковец считает, что в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях 1 сентября может выпасть мокрый снег. В основном такие осадки стоит ожидать на территории Русского Севера, уточнил он.

В Гидрометцентре России в Москве прогнозируют погоду в 12-14 градусов 1 сентября с облачностью и небольшими дождями. «Температура ночью и утром в Москве от семи до девяти градусов, по области от пяти до десяти градусов, днем температура в Москве всего 12-14 градусов, по области до 11-16 градусов. Ветер западный и северо-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с», — сообщили в Гидрометцентре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных