Синоптик предупредил о возможном снеге 1 сентября в европейской части России
Снег может выпасть уже 1 сентября в европейской части России, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, температура в сентябре в центральных регионах России значительно упадет и достигнет значений, которые характерны для октября. В остальной России погода также станет заметно холоднее.
«Температура первого сентября резко понизится ночью до пяти-десяти градусов, второго сентября под утро будет два-семь градусов, а третьего числа в темное время суток будет уже один-шесть градусов, что соответствует климатическим показателям октября», — говорит Тишковец, добавив, что за несколько дней температурная планка погоды упадет почти на 25 градусов.
Кроме того, северный ветер также принесет в центральную Россию тучи, ожидается «усиление северной тяги ветров», которые будут подгонять все новые порции дождевых туч и полярного воздуха, отметил синоптик.
Тишковец считает, что в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях 1 сентября может выпасть мокрый снег. В основном такие осадки стоит ожидать на территории Русского Севера, уточнил он.
В Гидрометцентре России в Москве прогнозируют погоду в 12-14 градусов 1 сентября с облачностью и небольшими дождями. «Температура ночью и утром в Москве от семи до девяти градусов, по области от пяти до десяти градусов, днем температура в Москве всего 12-14 градусов, по области до 11-16 градусов. Ветер западный и северо-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с», — сообщили в Гидрометцентре.
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