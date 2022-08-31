Синоптик предупредил о возможном снеге 1 сентября в европейской части России

В Гидрометцентре России в Москве прогнозируют погоду в 12-14 градусов 1 сентября с облачностью и небольшими дождями. «Температура ночью и утром в Москве от семи до девяти градусов, по области от пяти до десяти градусов, днем температура в Москве всего 12-14 градусов, по области до 11-16 градусов. Ветер западный и северо-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с», — сообщили в Гидрометцентре.