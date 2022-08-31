Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве
Украинский союз писателей потребовал закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве, заявление организации привел в своих соцсетях ее глава Михаил Сидоржевский.
«Функционирование музея Булгакова в наше время доказывает: государство удерживает и занимается заведением, которое хранит память об одном из самых коварных врагов Украины – Михаиле Булгакове. Мы очень возмущены этим фактом, который порочит героическую украинскую историю не только прошлого, но и настоящего», – говорится в заявлении.
Свидетельством «ненависти» Булгакова к Украине является, в частности, его роман «Белая гвардия», отметили в союзе писателей. Вместо музея Булгакова в доме на Андреевском спуске предлагается открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который жил там до 1906 г.Булгаков жил там в 1906-1919 гг. Все музейные экспонаты, связанные с Булгаковым, следует передать на хранение в Национальный музей литературы.
Ранее в июне в минобрнауки Украины сообщили, что из школьной программы по международной литературе будут исключены произведения русских и советских писателей. Позднее в управлении общего среднего и дошкольного образования минобрнауки Украины уточнили, что в рамках школьной программы планируют продолжить изучать произведения тех писателей, чья жизнь и творчество были связаны с Украиной. В частности, речь идет о произведениях Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Анатолия Кузнецова и Ильфа и Петрова. Оставить в программе предлагается и произведение Михаила Булгакова «Собачье сердце».
До этого стало известно, что в Одесской области не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех русских писателей — их заменят авторами других государств. Русский язык в школах области нельзя будет также преподавать факультативно, его запретят полностью.
Позднее Харьковский национальный университет имени Каразина исключил из своей программы изучение русского языка и литературы, в учебном заведении связали это с «оптимизацией учебного процесса». Заместитель министра образования Украины Андрей Витренко также сообщал, что в ведомстве решили исключить из школьной программы роман «Война и мир», а также другие произведения, которые «воспевают» российские войска.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что украинский язык сохранит статус государственного на территории Донбасса, а также в районах Украины, перешедших под контроль российской армии. По его словам, статус языка в будущем будет зависеть только от выбора людей, проживающих на этих территориях.
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