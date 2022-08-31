Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве

Ранее в июне в минобрнауки Украины сообщили, что из школьной программы по международной литературе будут исключены произведения русских и советских писателей. Позднее в управлении общего среднего и дошкольного образования минобрнауки Украины уточнили, что в рамках школьной программы планируют продолжить изучать произведения тех писателей, чья жизнь и творчество были связаны с Украиной. В частности, речь идет о произведениях Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Анатолия Кузнецова и Ильфа и Петрова. Оставить в программе предлагается и произведение Михаила Булгакова «Собачье сердце».