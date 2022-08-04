В школьной программе Украины предложили оставить часть русских писателей
Власти Украины намерены оставить в школьной программе по зарубежной литературе писавших на русском языке писателей, чьи биография или творчество были связаны со страной, сообщил глава управления общего среднего и дошкольного образования минобрнауки Украины Юрий Кононенко, передает УНН.
«Принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились на Украине, либо долгое время жили на Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику – их творчество будет оставаться в обучающих программах», – сказал он.
В частности, речь идет о произведениях Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Анатолия Кузнецова и Ильфа Петрова.
Ранее стало известно, что с 1 августа в Одесской области не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех русских писателей — их заменят авторами других государств. Русский язык в школах области нельзя будет также преподавать факультативно, его запретят полностью.
Позднее Харьковский национальный университет имени Каразина исключил из своей программы изучение русского языка и литературы, в учебном заведении связали это с «оптимизацией учебного процесса». Заместитель министра образования Украины Андрей Витренко также сообщал, что в ведомстве решили исключить из школьной программы роман «Война и мир», а также другие произведения, которые «воспевают» российские войска.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что украинский язык сохранит статус государственного на территории Донбасса, а также в районах Украины, перешедших под контроль российской армии. По его словам, статус языка в будущем будет зависеть только от выбора людей, проживающих на этих территориях.
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