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Общество

В школьной программе Украины предложили оставить часть русских писателей

Ведомости

Власти Украины намерены оставить в школьной программе по зарубежной литературе писавших на русском языке писателей, чьи биография или творчество были связаны со страной, сообщил глава управления общего среднего и дошкольного образования минобрнауки Украины Юрий Кононенко, передает УНН.

«Принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились на Украине, либо долгое время жили на Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику – их творчество будет оставаться в обучающих программах», – сказал он.

В частности, речь идет о произведениях Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Анатолия Кузнецова и Ильфа Петрова.

Ранее стало известно, что с 1 августа в Одесской области не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех русских писателей — их заменят авторами других государств. Русский язык в школах области нельзя будет также преподавать факультативно, его запретят полностью.

Позднее Харьковский национальный университет имени Каразина исключил из своей программы изучение русского языка и литературы, в учебном заведении связали это с «оптимизацией учебного процесса». Заместитель министра образования Украины Андрей Витренко также сообщал, что в ведомстве решили исключить из школьной программы роман «Война и мир», а также другие произведения, которые «воспевают» российские войска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что украинский язык сохранит статус государственного на территории Донбасса, а также в районах Украины, перешедших под контроль российской армии. По его словам, статус языка в будущем будет зависеть только от выбора людей, проживающих на этих территориях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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