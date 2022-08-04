В школьной программе Украины предложили оставить часть русских писателей

«Принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились на Украине, либо долгое время жили на Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику – их творчество будет оставаться в обучающих программах», – сказал он.