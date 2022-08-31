Минздрав разрешил центру им. Гамалеи провести испытания назальной вакцины от ковида
Министерство здравоохранения России выдало Центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи разрешение на проведение клинических испытаний назальной вакцины от коронавируса на добровольцах, следует из реестра разрешений Минздрава.
Речь идет о вакцине на основе VLP, содержащей частицы, подобные SARS-CoV-2. «Цель клинического исследования: оценка переносимости, безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики COVID-19 на основе VLP при интраназальном введении на добровольцах в возрасте 18-55 лет. Лекарственная форма и дозировка лекарственного препарата: эмульсия для интраназального введения, 80 мкг (0,5 мл/доза); 120 мкг (0,5 мл/доза)», – говорится в разрешении.
I-II фазы клинических испытаний пройдут в шести медицинских организациях: в двух центрах «Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге, Кировском медуниверситете, 163 медсанчасти Федерального медико-биологического агентства в Новосибирской области, клинической больнице «РЖД-Медицина» им. Семашко и Электростальской городской больнице в Московской области.
В середине апреля директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге начнутся клинические испытания препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител. О создании препарата Гинцбург объявил в декабре 2020 г. По данным Минздрава, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания. 1 апреля «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав сообщило, что министерство зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Гамалеи. Вакцина является двухкомпонентной и вводится с интервалом в три недели. Вакцинироваться данным препаратом можно лицам старше 18 лет.
В мае Гинцбург сообщал, что в России началось исследование вакцины против ковида на основе вирусоподобных частиц.