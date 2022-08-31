Минздрав разрешил центру им. Гамалеи провести испытания назальной вакцины от ковида

В середине апреля директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге начнутся клинические испытания препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител. О создании препарата Гинцбург объявил в декабре 2020 г. По данным Минздрава, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания. 1 апреля «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав сообщило, что министерство зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Гамалеи. Вакцина является двухкомпонентной и вводится с интервалом в три недели. Вакцинироваться данным препаратом можно лицам старше 18 лет.