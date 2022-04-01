Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса
Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление министерства.
«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении.
Там отмечается, что вакцина является двухкомпонентной и вводится с интервалом в три недели. Вакцинироваться данным препаратом можно лицам старше 18 лет.
«Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 г. и стал первой вакциной от коронавируса в мире. Затем в России были зарегистрированы вакцины «Спутник лайт» для ревакцинации и «Спутник М» для подростков 12-17 лет. Сейчас проводятся исследования «Спутника М» для детей меньших возрастов, а также испытания двух назальных форм «Спутника V». Кроме него в России зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак».