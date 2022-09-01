Слуцкий раскритиковал запрет на использование смартфонов во время уроков

«Бездельник и без смартфона найдёт, чем заняться на уроке или лекции, а умному молодому человеку или девушке смартфон только в помощь, это ведь не просто игрушка, а современное устройство с доступом к огромному архиву знаний и данных. Без интерактивной составляющей современное образование просто не будет полноценным», — сообщил он.