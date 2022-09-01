Слуцкий раскритиковал запрет на использование смартфонов во время уроков
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил против запрета на использование школьниками и студентами смартфонов во время занятий, об этом сообщили в Telegram-канале фракции в Госдуме по итогам лекции Слуцкого в Кубанском ГУ.
«Бездельник и без смартфона найдёт, чем заняться на уроке или лекции, а умному молодому человеку или девушке смартфон только в помощь, это ведь не просто игрушка, а современное устройство с доступом к огромному архиву знаний и данных. Без интерактивной составляющей современное образование просто не будет полноценным», — сообщил он.
Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года использование смартфонов во время уроков недопустимо. Он отметил, что это ограничение будет действовать только в период учебных занятий — пользоваться мобильными устройствами на переменах можно, например, чтобы позвонить родителям. Кравцов также подчеркнул необходимость использования только традиционных бумажных тетрадей и учебников: «Никаких электронных учебников взамен бумажных быть не может, никаких электронных тетрадей быть не может».
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила, что подобные меры никак не нарушают человеческие свободы, напротив, это будет способствовать систематизации учебного процесса.
Вопрос о запрете смартфонов в школах поднимался в 2021 г. Тогда замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявляла, что запрета приносить в школу мобильные средства связи нет, но смартфоны не должны использоваться как средство для обучения.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса