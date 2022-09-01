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Общество

Слуцкий раскритиковал запрет на использование смартфонов во время уроков

Ведомости

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил против запрета на использование школьниками и студентами смартфонов во время занятий, об этом сообщили в Telegram-канале фракции в Госдуме по итогам лекции Слуцкого в Кубанском ГУ.

«Бездельник и без смартфона найдёт, чем заняться на уроке или лекции, а умному молодому человеку или девушке смартфон только в помощь, это ведь не просто игрушка, а современное устройство с доступом к огромному архиву знаний и данных. Без интерактивной составляющей современное образование просто не будет полноценным», — сообщил он.

Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года использование смартфонов во время уроков недопустимо. Он отметил, что это ограничение будет действовать только в период учебных занятий — пользоваться мобильными устройствами на переменах можно, например, чтобы позвонить родителям. Кравцов также подчеркнул необходимость использования только традиционных бумажных тетрадей и учебников: «Никаких электронных учебников взамен бумажных быть не может, никаких электронных тетрадей быть не может».

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила, что подобные меры никак не нарушают человеческие свободы, напротив, это будет способствовать систематизации учебного процесса. 

Вопрос о запрете смартфонов в школах поднимался в 2021 г. Тогда замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявляла, что запрета приносить в школу мобильные средства связи нет, но смартфоны не должны использоваться как средство для обучения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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