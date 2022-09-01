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Церемония прощания с Горбачевым продлится на два часа меньше запланированного

Ведомости

Прощание с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов завтра продлится два часа вместо изначально запланированных четырех, об этом сообщили в пресс-службе «Горбачев-фонда». Причина изменений не уточняется.

Изначально предполагалось, что церемония в Колонном зале пройдет с 10:00 до 14:00, но теперь она продлится только до полудня. Доступ в зал по-прежнему остается свободным. Уточняется, что похороны бывшего президента СССР состоятся в тот же день, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. В «Горбачев-фонде» ранее сообщали, что оцеплять кладбище на время церемонии захоронения не планируют.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что церемония пройдет с элементами государственных похорон. В частности, будут обеспечены почетный караул и помощь со стороны государства в организации. Ранее он уточнял, что формат церемоний будет зависеть от пожеланий семьи.

Президент России Владимир Путин, по словам Пескова, на церемонии прощания 3 сентября присутствовать не сможет из-за плотного рабочего графика, сегодня он улетел в Калининградскую область, а перед этим простился с Горбачевым в Центральной клинической больнице и возложил цветы к его гробу. 

Горбачев умер вечером 30 августа в ЦКБ после долгой болезни. Ему был 91 год. Путин выразил соболезнования в связи со смертью политика, отметив, что на долю последнего генсека СССР выпал «период сложных, драматических изменений». Перед ним также стояли вызовы внешнеполитического, экономического и общественного характера, добавил Путин.

Горбачев возглавлял СССР с 1985 по 1991 г. Сначала он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, а в 1990 г. стал первым президентом в истории страны. При Горбачеве началась политика перестройки, гласности, ускорения и перезагрузки международных отношений. Свои полномочия он сложил после подписания Беловежских соглашений, которые констатировали распад СССР. В 1990 г. Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира.

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Ранее по теме: Путин не придет на похороны Михаила Горбачева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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