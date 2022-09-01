Церемония прощания с Горбачевым продлится на два часа меньше запланированного

Изначально предполагалось, что церемония в Колонном зале пройдет с 10:00 до 14:00, но теперь она продлится только до полудня. Доступ в зал по-прежнему остается свободным. Уточняется, что похороны бывшего президента СССР состоятся в тот же день, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. В «Горбачев-фонде» ранее сообщали, что оцеплять кладбище на время церемонии захоронения не планируют.