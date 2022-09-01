«Скопинского маньяка» Мохова перевели в СИЗО

10 августа было возбуждено уголовное дело об укрывательстве преступления в отношении Мохова. По предъявленной статье (ст. 316 ч. 2 УК РФ) Мохову грозит штраф в размере до 200 000 руб. или лишение свободы на срок до двух лет. По версии следствия, 2 августа в Скопинском районе Рязанской области в ходе ссоры был убит мужчина от удара локтем в шею. Его тело было обнаружено 8 августа во дворе заброшенного дома. Впоследствии был пойман подозреваемый по делу, который дал признательные показания. Также он рассказал, что Мохов помог скрыть ему следы преступления. Сама ссора произошла в доме «скопинского маньяка». 12 августа Мохов был отправлен под домашний арест.