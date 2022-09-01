«Скопинского маньяка» Мохова перевели в СИЗО
Виктор Мохов, который известен как «скопинский маньяк», был переведен в СИЗО из-за несоблюдения режима домашнего ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Рязанской области.
«Он нарушил условия домашнего ареста. Следователь вышел с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Прокуратура поддержала, и суд вынес соответствующее решение», — заявили в прокуратуре.
10 августа было возбуждено уголовное дело об укрывательстве преступления в отношении Мохова. По предъявленной статье (ст. 316 ч. 2 УК РФ) Мохову грозит штраф в размере до 200 000 руб. или лишение свободы на срок до двух лет. По версии следствия, 2 августа в Скопинском районе Рязанской области в ходе ссоры был убит мужчина от удара локтем в шею. Его тело было обнаружено 8 августа во дворе заброшенного дома. Впоследствии был пойман подозреваемый по делу, который дал признательные показания. Также он рассказал, что Мохов помог скрыть ему следы преступления. Сама ссора произошла в доме «скопинского маньяка». 12 августа Мохов был отправлен под домашний арест.
Сам Мохов известен тем, что в 2000 г. похитил девушек 14 и 17 лет и запер их в бункере, который выкопал на территории своего участка. В течение 3,5 лет они находились там, одна из жертв несколько раз родила от него детей. 4 мая 2004 г. девушек освободили, а Мохов был взят под стражу. Он провел в тюрьме 16 лет 10 месяцев. Его освободили 3 марта 2021 г.
За Моховым был установлен надзор на 6 лет. В течение этого времени ему запрещается посещать массовые мероприятия, а также покидать дом с 22:00 до 6:00, кроме как на работу, и покидать пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Дважды в месяц он обязан являться в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.
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