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Лесной пожар в Рязанской области локализовали

Ведомости

Природный пожар в Рязанской области локализовали, сообщает пресс-служба правительства России.

«Вся площадь, пройденная огнем, по периметру взята в кольцо минерализованными полосами общей протяженностью 300 км. Основные силы сосредоточены на ликвидации последствий пожара», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из-за сильного ветра продолжается активное горение на одном из участков. Проводятся работы по проливке очагов и встречному отжигу.

Лесной пожар также ликвидирован на территории Республики Марий Эл и в Ивановской области, в Нижегородской области заканчиваются работы по ликвидации его последствий.

Лесные пожары в Рязанской области продолжались на протяжении нескольких недель. После того как смог и запах гари из региона накрыли Москву 17 августа, мэр города Сергей Собянин направил в регион несколько тысяч пожарных, а также лично посетил область вместе с главой МЧС Александром Куренковым и вице-премьером Дмитрием Григоренко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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