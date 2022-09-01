Лесной пожар в Рязанской области локализовали
Природный пожар в Рязанской области локализовали, сообщает пресс-служба правительства России.
«Вся площадь, пройденная огнем, по периметру взята в кольцо минерализованными полосами общей протяженностью 300 км. Основные силы сосредоточены на ликвидации последствий пожара», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что из-за сильного ветра продолжается активное горение на одном из участков. Проводятся работы по проливке очагов и встречному отжигу.
Лесной пожар также ликвидирован на территории Республики Марий Эл и в Ивановской области, в Нижегородской области заканчиваются работы по ликвидации его последствий.
Лесные пожары в Рязанской области продолжались на протяжении нескольких недель. После того как смог и запах гари из региона накрыли Москву 17 августа, мэр города Сергей Собянин направил в регион несколько тысяч пожарных, а также лично посетил область вместе с главой МЧС Александром Куренковым и вице-премьером Дмитрием Григоренко.
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