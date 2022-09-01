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Путин обещал сделать перевозки в Калининград удобнее

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках рабочей поездки в регион заявил, что власти сделают так, чтобы перевозки в Калининград стали удобнее и экономически целесообразнее, передает агентство «РИА Новости». 

В ходе встречи Алиханов обратился к Путину с просьбой поручить Минтрансу переместить свободные паромы и сухогрузы из Черного моря и других бассейнов в Калининградскую область. Он уточнил, что это позволит региону «обходить те ограничения, которые незаконно совершенно вводят наши литовские соседи». 

Губернатор региона также обратил внимание на то, что вопрос уже проработан с правительством России. Текст постановления о субсидировании перевозок уже составлен таким образом, чтобы жители Калининградской области и локальный бизнес не чувствовали сильного увеличения стоимости маршрутов, «чтобы это оставалось в тех же экономических параметрах, как до введения ограничений».

Президент России сегодня посетил Калининградскую область с рабочим визитом по случаю Дня знаний. Он встретился с главой региона Алихановым. Сообщалось, что среди тем для обсуждения будет ситуация с транзитом грузов через Литву. 

В середине июня из-за санкций Евросоюза Литва приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Страна также перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. Транзит между Калининградской областью и другими регионами России был восстановлен 22 июля, однако некоторые ограничения сохранились. В конце августа литовская таможня сообщила об ужесточении контроля грузов на границе с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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