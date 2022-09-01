Путин обещал сделать перевозки в Калининград удобнее

Губернатор региона также обратил внимание на то, что вопрос уже проработан с правительством России. Текст постановления о субсидировании перевозок уже составлен таким образом, чтобы жители Калининградской области и локальный бизнес не чувствовали сильного увеличения стоимости маршрутов, «чтобы это оставалось в тех же экономических параметрах, как до введения ограничений».