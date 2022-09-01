Путин обещал сделать перевозки в Калининград удобнее
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках рабочей поездки в регион заявил, что власти сделают так, чтобы перевозки в Калининград стали удобнее и экономически целесообразнее, передает агентство «РИА Новости».
В ходе встречи Алиханов обратился к Путину с просьбой поручить Минтрансу переместить свободные паромы и сухогрузы из Черного моря и других бассейнов в Калининградскую область. Он уточнил, что это позволит региону «обходить те ограничения, которые незаконно совершенно вводят наши литовские соседи».
Губернатор региона также обратил внимание на то, что вопрос уже проработан с правительством России. Текст постановления о субсидировании перевозок уже составлен таким образом, чтобы жители Калининградской области и локальный бизнес не чувствовали сильного увеличения стоимости маршрутов, «чтобы это оставалось в тех же экономических параметрах, как до введения ограничений».
Президент России сегодня посетил Калининградскую область с рабочим визитом по случаю Дня знаний. Он встретился с главой региона Алихановым. Сообщалось, что среди тем для обсуждения будет ситуация с транзитом грузов через Литву.
В середине июня из-за санкций Евросоюза Литва приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Страна также перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. Транзит между Калининградской областью и другими регионами России был восстановлен 22 июля, однако некоторые ограничения сохранились. В конце августа литовская таможня сообщила об ужесточении контроля грузов на границе с Россией.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.