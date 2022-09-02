В России впервые с марта выявили более 50 000 случаев COVID-19 за сутки
В России за последние сутки выявлено 50 952 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировано 3726 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Количество выздоровевших составило 37 012 человек, сообщает оперштаб.
Накануне, 1 сентября, количество новых случаев заражений составило 49 761, что почти на 3500 больше, чем днем ранее. Госпитализировано 4128 человек, скончались 95, выздоровели 38 940.
В Москве за сутки выявлено 6205 новых случаев заболевания. В регионах наибольшее количество зараженных зарегистрировано в Санкт-Петербурге (3159), в Московской области (2469), в Свердловской области (1551) и Нижегородской области (1467).
На данный момент в России нет оснований для введения дистанционного режима работы и обучения из-за эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19, сообщил во вторник ТАСС со ссылкой на внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова.
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