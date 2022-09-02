В России впервые с марта выявили более 50 000 случаев COVID-19 за сутки

На данный момент в России нет оснований для введения дистанционного режима работы и обучения из-за эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19, сообщил во вторник ТАСС со ссылкой на внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова.