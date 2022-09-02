Семьи погибших жителей Запорожской области получат по 1 млн рублей
Семьи погибших мирных граждан в Запорожской области получат единовременную выплату в размере 1 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
Он уточнил, что выплаты установлены указом председателя Совета министров ВГА Запорожской области по его поручению, они будут осуществляться через министерство труда и социальной политики из регионального бюджета. Граждане, которые стали инвалидами из-за ранения или получили увечья, получат 750 000 руб., в случае получения ранений, контузий или увечий средней и легкой степени тяжести, будет выплачиваться 100 000 руб.
«Право на получение единовременной компенсации имеют пострадавшие в результате агрессии на территории Украины в период с 24 февраля 2022 года, в том числе граждане Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, граждане других государств, лица без гражданства», – написал Балицкий.
27 июля Балицкий сообщил, что с 1 августа на территории региона появятся ежемесячные и единовременные выплаты инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким матерям и при рождении ребенка.
Ежемесячная выплата инвалидам и пенсионная выплата составит 10 000 руб., выплата по уходу за инвалидами I группы, детьми инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста – 3000 руб. Ветеранам ВОВ планировали выплачивать по 5000 руб. Ежемесячно.
Единовременная выплата по беременности, как сообщал глава ВГА, составит 10 000 руб., при рождении ребенка – 20 000 руб. Матерям и отцам-одиночкам ежемесячно будут выплачивать 10 000 руб. на каждого ребенка, обычная выплата на ребенка составит 4000 руб. в месяц.
Аналогичные выплаты для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины 27 указом президента России Владимира Путина, были установлены в России.