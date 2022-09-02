Семьи погибших жителей Запорожской области получат по 1 млн рублей

Он уточнил, что выплаты установлены указом председателя Совета министров ВГА Запорожской области по его поручению, они будут осуществляться через министерство труда и социальной политики из регионального бюджета. Граждане, которые стали инвалидами из-за ранения или получили увечья, получат 750 000 руб., в случае получения ранений, контузий или увечий средней и легкой степени тяжести, будет выплачиваться 100 000 руб.