Путин остановил кортеж, чтобы поговорить с жителями Калининграда
Президент России Владимир Путин после посещения Нахимовского училища в Калининграде остановил автомобильный кортеж, чтобы пообщаться с жителями города. Видео с ним появилось в социальных сетях.
Кортеж главы государства притормозил на дороге, и из автомобиля вышел Путин. «Все хорошо? Губернатор не обижает?» — обратился президент к жителям города. Затем кортеж продолжил движение.
Президент посетил Калининградскую область с рабочим визитом по случаю Дня знаний. Он встретился с главой региона Антоном Алихановым. Сообщалось, что среди тем для обсуждения будет ситуация с транзитом грузов через Литву.
Помимо этого Путин посетил филиал Нахимовского военно-морского училища и провел открытый урок «Разговор о важном» для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
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