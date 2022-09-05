В Кремле назвали терактом взрыв у посольства России в Кабуле
Сегодняшний взрыв у российского посольства в Кабуле является, безусловно, терактом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимых в целом. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. Конечно же, сейчас главное, что нужно сделать, это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами», – сказал он.
Взрыв в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле устроил террорист-смертник сегодня в 9:20 мск, сообщил ранее МИД России. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, пострадавшие есть и среди афганских граждан.
Посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование. В полиции заявили, что уточняют количество жертв. Источник «РИА Новости» уточнил, что взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы. В результате взрыва, по его данным, могли погибнуть и пострадать 15-20 человек.
В начале августа 2021 г. движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) провело масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как США объявили о выводе войск из страны. В середине августа талибы заняли столицу Афганистана Кабул, после этого началась массовая эвакуация граждан западных стран. В конце месяца США окончательно вывели войска с территории страны.
Посольство России в Кабуле продолжило функционировать в штатном режиме, удалось установить рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана. В конце прошлого года представитель движения «Талибан» сообщил о планах назначить посла в Москву.
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