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В Кремле назвали терактом взрыв у посольства России в Кабуле

Ведомости

Сегодняшний взрыв у российского посольства в Кабуле является, безусловно, терактом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимых в целом. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. Конечно же, сейчас главное, что нужно сделать, это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами», – сказал он.

Взрыв в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле устроил террорист-смертник сегодня в 9:20 мск, сообщил ранее МИД России. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, пострадавшие есть и среди афганских граждан. 

Посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование. В полиции заявили, что уточняют количество жертв. Источник «РИА Новости» уточнил, что взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы. В результате взрыва, по его данным, могли погибнуть и пострадать 15-20 человек.

В начале августа 2021 г. движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) провело масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как США объявили о выводе войск из страны. В середине августа талибы заняли столицу Афганистана Кабул, после этого началась массовая эвакуация граждан западных стран. В конце месяца США окончательно вывели войска с территории страны.

Посольство России в Кабуле продолжило функционировать в штатном режиме, удалось установить рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана. В конце прошлого года представитель движения «Талибан» сообщил о планах назначить посла в Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных