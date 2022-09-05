В Кремле назвали терактом взрыв у посольства России в Кабуле

«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимых в целом. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. Конечно же, сейчас главное, что нужно сделать, это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами», – сказал он.