Боррель: наличие шенгена не гарантирует въезд россиян в ЕС
Наличие шенгенской визы является только «предварительным условием» для въезда в Евросоюз, но это никак не гарантирует, что туристы из России смогут въехать в какую-либо страну, об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, выступая на межпарламентской конференции ЕС в Праге.
«Министры [иностранных дел ЕС] договорились [на неформальной встрече в Праге 30-31 августа], что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — отметил Боррель (цитата по ТАСС).
На неформальной министерской встрече в Праге главы МИД ЕС, обсуждая визовый вопрос, не смогли согласовать полный отказ от выдачи виз россиянам, но приняли решение об отмене упрощенного порядка выдачи шенгена, в соответствии с которым увеличивается сумма визового сбора и сроки оформления документов.
Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Как ранее сообщало FT, скандинавские и балтийские страны в случае, если общее решение не будет принято, введут ограничения на въезд для россиян на национальном уровне.
Вместе с тем ряд стран не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам и призвали остальные страны ЕС найти компромиссное решение. Так, среди тем обсуждения было предложение ограничить въезд в Европу только для граждан определенной категории. К примеру, Боррель предложил не выдавать визы олигархам.
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