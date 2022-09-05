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Боррель: наличие шенгена не гарантирует въезд россиян в ЕС

Ведомости

Наличие шенгенской визы является только «предварительным условием» для въезда в Евросоюз, но это никак не гарантирует, что туристы из России смогут въехать в какую-либо страну, об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, выступая на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

«Министры [иностранных дел ЕС] договорились [на неформальной встрече в Праге 30-31 августа], что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — отметил Боррель (цитата по ТАСС).

На неформальной министерской встрече в Праге главы МИД ЕС, обсуждая визовый вопрос, не смогли согласовать полный отказ от выдачи виз россиянам, но приняли решение об отмене упрощенного порядка выдачи шенгена, в соответствии с которым увеличивается сумма визового сбора и сроки оформления документов.

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Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Как ранее сообщало FT, скандинавские и балтийские страны в случае, если общее решение не будет принято, введут ограничения на въезд для россиян на национальном уровне.

Вместе с тем ряд стран не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам и призвали остальные страны ЕС найти компромиссное решение. Так, среди тем обсуждения было предложение ограничить въезд в Европу только для граждан определенной категории. К примеру, Боррель предложил не выдавать визы олигархам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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