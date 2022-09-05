Организатора тура на Ключевской вулкан задержали после гибели туристов

С 30 августа группа из 12 человек совершала восхождение на Ключевской вулкан. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы. Он сообщил о гибели пятерых туристов. По данным гида, они упали с высоты 4200 м, сам гид сломал ногу.