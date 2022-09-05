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Общество

Организатора тура на Ключевской вулкан задержали после гибели туристов

Ведомости

Директора турфирмы «Экстрим тайм», которая отвечала за организацию тура на Ключевской вулкан на Камчатке, где погибли восемь туристов, задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

«Обыски прошли, его [генерального директора] задержали», — сказал собеседник агентства. По его словам, в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения. 

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Экстрим тайм» была зарегистрирована 21 мая 2012 г. в Новосибирске. Ее директором и учредителем является Андрей Степанов.

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Ранее сегодня стало известно, что прокуратура Новосибирской области приступила к проверке компании «Экстрим тайм», которая, по данным СМИ, организовало поездку туристов на Камчатку. 3 сентября следственное управление Следственного комитета РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Наказание по статье составляет до четырех лет лишения свободы.

С 30 августа группа из 12 человек совершала восхождение на Ключевской вулкан. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов туристической группы. Он сообщил о гибели пятерых туристов. По данным гида, они упали с высоты 4200 м, сам гид сломал ногу. 

4 сентября зампред правительства Камчатки Роман Василевский уточнил, что число погибших увеличилось до шести. Сегодня утром стало известно еще о двух погибших. При этом трое пропавших туристов на Ключевском вулкане вышли на связь с родными. Отмечается, что с ним все в порядке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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