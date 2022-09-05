Число погибших на Ключевском вулкане возросло до девяти человек
Число погибших при восхождении на Ключевский вулкан увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
В ведомстве отметили, что 3 сентября при восхождении на вулкан Ключевская сопка на высоте около 4150 м погибли пять альпинистов. По данным СК, позже стало известно о смерти еще четырех туристов. Таким образом число погибших составило девять человек.
Ранее сегодня зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил о восьми погибших. По его данным, 4 сентября скончался шестой турист, а на следующий день стало известно о смерти еще двух альпинистов.
Группа из десяти туристов и двух гидов совершала восхождение на Ключевской вулкан с 30 августа. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов, он сообщил о пятерых погибших. Сам гид сломал ногу. Сегодня с родными связались остальные трое пропавших туристов. Они сообщили, что с ними все в порядке.
3 сентября следственное управление Следственного комитета РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Наказание по статье составляет до четырех лет лишения свободы.
5 сентября СК РФ завел еще одно уголовное дело в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим тайм» — турфирмы, которая организовала поездку погибших альпинистов на Камчатку. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее сегодня прокуратура Новосибирской области приступила к проверке «Экстрим тайм». Позже ТАСС сообщил о задержании гендиректора турфирмы.
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