Газета
Общество

Число погибших на Ключевском вулкане возросло до девяти человек

Ведомости

Число погибших при восхождении на Ключевский вулкан увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. 

В ведомстве отметили, что 3 сентября при восхождении на вулкан Ключевская сопка на высоте около 4150 м погибли пять альпинистов. По данным СК, позже стало известно о смерти еще четырех туристов. Таким образом число погибших составило девять человек.

Ранее сегодня зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил о восьми погибших. По его данным, 4 сентября скончался шестой турист, а на следующий день стало известно о смерти еще двух альпинистов. 

Группа из десяти туристов и двух гидов совершала восхождение на Ключевской вулкан с 30 августа. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов, он сообщил о пятерых погибших. Сам гид сломал ногу. Сегодня с родными связались остальные трое пропавших туристов. Они сообщили, что с ними все в порядке.

3 сентября следственное управление Следственного комитета РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Наказание по статье составляет до четырех лет лишения свободы. 

5 сентября СК РФ завел еще одно уголовное дело в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим тайм» — турфирмы, которая организовала поездку погибших альпинистов на Камчатку. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сегодня прокуратура Новосибирской области приступила к проверке «Экстрим тайм». Позже ТАСС сообщил о задержании гендиректора турфирмы.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных