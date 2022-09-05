Число погибших на Ключевском вулкане возросло до девяти человек

Группа из десяти туристов и двух гидов совершала восхождение на Ключевской вулкан с 30 августа. 3 сентября на связь со спасателями вышел один из гидов, он сообщил о пятерых погибших. Сам гид сломал ногу. Сегодня с родными связались остальные трое пропавших туристов. Они сообщили, что с ними все в порядке.