Хоккеиста Воробьева оштрафовали на 2 млн рублей за попытку уклониться от армии

По версии следствия, в 2019 г. хоккеисты перевели посреднику, уфимскому предпринимателю и бывшему сотруднику ГИБДД Башкирии Фариту Самигуллину, деньги за военный билет. Он, в свою очередь, передавал средства заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Самигуллина задержали в апреле, в его отношении возбуждено уголовное дело.