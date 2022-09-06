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Общество

Хоккеиста Воробьева оштрафовали на 2 млн рублей за попытку уклониться от армии

Ведомости

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 2 млн руб. нападающего петербургского СКА, бывшего хоккеиста «Салават Юлаева» Михаила Воробьева по уголовному делу о даче взятки за уклонение от армии, передает агентство «РИА Новости».

«Воробьева Михаила Сергеевича признать виновным <…> и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Меру пресечения Воробьеву в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу», — сказал судья.

Изначально обвинение запросило для него штраф в размере 3 млн руб. Приговор был смягчен по нескольким причинам, в том числе из-за признания вины хоккеистом и сотрудничества со следствием. В последнем слове Воробьев сообщил, что сожалеет о содеянном.

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Ранее по аналогичному делу на пять лет условно в Уфе был осужден другой хоккеист, бывший вратарь «Саламат Юлаева» Анвар Сулейманов. Еще одним фигурантом уголовного дела является Владислав Лукин.

По версии следствия, в 2019 г. хоккеисты перевели посреднику, уфимскому предпринимателю и бывшему сотруднику ГИБДД Башкирии Фариту Самигуллину, деньги за военный билет. Он, в свою очередь, передавал средства заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Самигуллина задержали в апреле, в его отношении возбуждено уголовное дело.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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