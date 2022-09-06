Песков: для прошения о помиловании у президента Сафронов должен признать вину
Бывший советник главы «Роскосмоса», экс-журналист газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам строгого режима по делу о госизмене, должен признать вину, чтобы попросить помилования у президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях ВЭФ. Об этом сообщил ТАСС.
«У меня нет полномочий, я не имею права комментировать решение суда. Я лишь могу констатировать, что по закону, по идее, есть право подавать апелляцию. И по закону у каждого осужденного есть право просить о помиловании. Существует, опять же, прописанная в законе определенная процедура. Но обязательным условием для того, чтобы попросить о помиловании, является признание своей вины. Если я не ошибаюсь, Сафронов так и не признал свою вину», – сказал Песков.
В соответствии со ст. 85 УК РФ «Помилование», оно осуществляется президентом в отношении «индивидуально определенного лица». «Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость», – говорится в статье.
В указе президента от 14 декабря 2020 г. «О некоторых вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» (вместе с «Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации») также не уточняется, что осужденный должен признать вину. В документе сказано, что ходатайствовать о помиловании может осужденный или лицо, отбывшее назначенное судом наказание и имеющее неснятую или непогашенную судимость.
Так, в п. 21 Порядка представления ходатайств о помиловании говорится, что при рассмотрении ходатайства принимаются во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, поведение осужденного во время отбывания или исполнения наказания, срок отбытого наказания, совершение осужденным преступления в период назначенного судом испытательного срока условного осуждения, возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, данные о личности осужденного, обращения о помиловании, поступившие от родственников, адвокатов осужденных, представителей общественных организаций, а также от иных лиц и др.
5 сентября Мосгорсуд признал Сафронова виновным по двум эпизодам госизмены и назначил ему 22 года лишения свободы, изначально обвинение запросило для него 24 года. Защита Сафронова будет обжаловать приговор суда и добиваться оправдания.
Бывшего журналиста задержали в июле 2020 г. По версии спецслужбы, Сафронов был завербован еще в 2012 г., а в 2017 г. он передал руководителю чешского аналитического центра Мартину Ларишу информацию о поставках вооружений и действиях российских вооруженных сил в Африке и странах Ближнего Востока.
Всего ему инкриминировали семь текстов, в которых были обнаружены сведения гостайны, шесть из них он передал Ларишу, а один — политологу с двойным (российско-германским) гражданством Демури Воронину, который был задержан в феврале 2021 г. по подозрению в госизмене во время визита в Москву. Уже в ноябре 2021 г. адвокаты Сафронова сообщили, что политолог, по некоторым сведениям, признался в вербовке экс-журналиста. По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, который признан в России иноагентом, эти тексты «представляют из себя журналистские статьи, основанные исключительно на открытых источниках».