Песков: для прошения о помиловании у президента Сафронов должен признать вину

Всего ему инкриминировали семь текстов, в которых были обнаружены сведения гостайны, шесть из них он передал Ларишу, а один — политологу с двойным (российско-германским) гражданством Демури Воронину, который был задержан в феврале 2021 г. по подозрению в госизмене во время визита в Москву. Уже в ноябре 2021 г. адвокаты Сафронова сообщили, что политолог, по некоторым сведениям, признался в вербовке экс-журналиста. По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, который признан в России иноагентом, эти тексты «представляют из себя журналистские статьи, основанные исключительно на открытых источниках».