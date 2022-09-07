Республика Фиджи отменила обязательные ПЦР-тесты по прибытии для туристов
Власти Фиджи упростили въезд в страну для иностранных туристов. Теперь путешественникам не нужно сдавать тесты на COVID-19 по прибытии. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Ограничения сняли с 5 сентября. Отмечается, что решение принято в связи с низким уровнем заболеваемости на островах. Кроме того, туристам больше не придется заранее подтверждать бронирование отеля.
Если же у путешественников появятся симптомы коронавируса в течение отдыха на Фиджи, то у них возьмут тест на COVID-19. В случае положительного результата заболевшего изолируют минимум на пять дней.
Россия возобновила авиасообщение с Фиджи в начале апреля 2022 г. Также в июне власти Фиджи открыли границу для круизных судов.
Ранее об ослаблении коронавирусных ограничений сообщили власти Катара. Теперь путешественникам не нужно предоставлять сертификат о вакцинации при въезде в страну. При этом иностранные туристы по-прежнему должны предъявлять отрицательный ПЦР или антиген-тест.
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