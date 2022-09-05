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Общество

Катар отменил сертификаты о вакцинации для иностранных туристов

Ведомости

Власти Катара упростили правила въезда для иностранных туристов. Теперь путешественникам не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на Министерство здравоохранения Катара. 

Как пишет АТОР, ограничение сняли с 4 сентября. Ранее при въезде в стране иностранным туристам нужно было предъявить сертификат о вакцинации или пройти недельный карантин. Теперь в Катар пускают всех путешественников вне зависимости от их статуса вакцинации.

По-прежнему сохраняется требование о предъявлении отрицательного ПЦР или антиген-теста. Первый тест должен быть сделан не позднее 48 часов до вылета из России, а второй — не позднее 24 часов. Документы следует оформлять на английском языке. 

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет Чемпионат мира по футболу 2022. Матчи турнира примут восемь стадионов в пяти городах. Предыдущий чемпионат мира состоялся в 2018 г. в России. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. 

Ранее антиковидные ограничения также смягчили власти Тайланда. С октября 2022 г. по март 2023 г. иностранные туристы смогут продлить срок пребывания в стране до 45 дней. Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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