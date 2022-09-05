Катар отменил сертификаты о вакцинации для иностранных туристов

Как пишет АТОР, ограничение сняли с 4 сентября. Ранее при въезде в стране иностранным туристам нужно было предъявить сертификат о вакцинации или пройти недельный карантин. Теперь в Катар пускают всех путешественников вне зависимости от их статуса вакцинации.