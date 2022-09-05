Катар отменил сертификаты о вакцинации для иностранных туристов
Власти Катара упростили правила въезда для иностранных туристов. Теперь путешественникам не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на Министерство здравоохранения Катара.
Как пишет АТОР, ограничение сняли с 4 сентября. Ранее при въезде в стране иностранным туристам нужно было предъявить сертификат о вакцинации или пройти недельный карантин. Теперь в Катар пускают всех путешественников вне зависимости от их статуса вакцинации.
По-прежнему сохраняется требование о предъявлении отрицательного ПЦР или антиген-теста. Первый тест должен быть сделан не позднее 48 часов до вылета из России, а второй — не позднее 24 часов. Документы следует оформлять на английском языке.
С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет Чемпионат мира по футболу 2022. Матчи турнира примут восемь стадионов в пяти городах. Предыдущий чемпионат мира состоялся в 2018 г. в России. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Ранее антиковидные ограничения также смягчили власти Тайланда. С октября 2022 г. по март 2023 г. иностранные туристы смогут продлить срок пребывания в стране до 45 дней. Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране.
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