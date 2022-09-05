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Туристическим кешбэком с 25 августа воспользовались более 200 000 россиян

Ведомости

Свыше 200 000 человек приобрели путевки в рамках осеннего этапа продажи туров по России с кешбэком в 20%, который начался 25 августа, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«На текущий момент более 200 000 человек воспользовались программой. Они купили туров или проживания в гостиницах на 5,5 млрд руб., а общая сумма кешбэка составила более 1 млрд руб.», – рассказала она (цитата по ТАСС).

На осенний этап программы выделено 3 млрд руб., она может закончиться раньше запланированного срока, если все средства будут выбраны, добавила глава Ростуризма.

Осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20% распространяется на поездки, совершенные с 1 октября по 25 декабря, кешбэк на круизы будет действовать с 1 сентября и до окончания навигации.

Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России впервые запустили в августе 2020 г., таким образом власти планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кешбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путевку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки (но не более 20 000 руб). В августе правительство увеличило максимальный кэшбэк за путевки на Дальний Восток до 40 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных