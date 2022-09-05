Туристическим кешбэком с 25 августа воспользовались более 200 000 россиян

Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России впервые запустили в августе 2020 г., таким образом власти планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кешбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путевку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки (но не более 20 000 руб). В августе правительство увеличило максимальный кэшбэк за путевки на Дальний Восток до 40 000 руб.