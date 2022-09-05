Туристическим кешбэком с 25 августа воспользовались более 200 000 россиян
Свыше 200 000 человек приобрели путевки в рамках осеннего этапа продажи туров по России с кешбэком в 20%, который начался 25 августа, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«На текущий момент более 200 000 человек воспользовались программой. Они купили туров или проживания в гостиницах на 5,5 млрд руб., а общая сумма кешбэка составила более 1 млрд руб.», – рассказала она (цитата по ТАСС).
На осенний этап программы выделено 3 млрд руб., она может закончиться раньше запланированного срока, если все средства будут выбраны, добавила глава Ростуризма.
Осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20% распространяется на поездки, совершенные с 1 октября по 25 декабря, кешбэк на круизы будет действовать с 1 сентября и до окончания навигации.
Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России впервые запустили в августе 2020 г., таким образом власти планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кешбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путевку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки (но не более 20 000 руб). В августе правительство увеличило максимальный кэшбэк за путевки на Дальний Восток до 40 000 руб.
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