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Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей высказались за присоединение к РФ

Ведомости

Большинство жителей подконтрольных России территорий Запорожской и Херсонской областей выступили за вхождение в состав РФ, следует из результатов телефонного опроса Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

В Запорожской области присоединение к России поддержал 71% опрошенных, по 6% захотели остаться в составе Украины и обрести независимость, 17% — затруднились ответить. В Херсонской области 63% жителей подконтрольных РФ территорий хотели бы войти в состав России, 11% предпочли бы остаться частью Украины, 7% – обрести независимость, еще 19% – затруднились с ответом.

Принять участие в референдуме о присоединение к России готовы 74% жителей Запорожской и 61% жителей Херсонской областей. В опросе приняли участие по 1000 жителей Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сегодня секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что провести референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях было бы правильно 4 ноября, в дату, которая «нас всех объединяет в пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий».

Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. С того момента регионы приступили к интеграции в правовое и экономическое поле России. 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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