Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей высказались за присоединение к РФ

Ранее сегодня секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что провести референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях было бы правильно 4 ноября, в дату, которая «нас всех объединяет в пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий».