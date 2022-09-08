СМИ сообщили об обысках у администраторов каналов экс-депутата Пономарева
В нескольких регионах проходят следственные действия на квартирах у администраторов YouTube- и Telegram-каналов, связанных с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, сообщили «РИА Новости» и ТАСС.
По информации источника «РИА Новости», обыски проходят у администраторов каналов «Утро февраля». Как сообщает ТАСС, аналогичные следственные мероприятия проводятся у экс-редактора портала «Тюмень-Про» и внештатного корреспондента сибирского отделения «Радио Свобода» (признан Минюстом СМИ-иностранным агентом) Юлии Глазовой в Тюмени.
21 августа объявленный Россией в международный розыск в связи с преследованием по уголовному делу о растрате Илья Пономарев сделал заявление по поводу убийства 29-летней Дарьи Дугиной – дочери философа, идеолога «евразийства» Александра Дугина. По его утверждению, к нему причастна некая проукраинская организация, действующая, по его словам, на территории России.
После этого председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру и СКР обращения с просьбой дать правовую оценку этому заявлению.
30 августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Пономарева по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России, сообщал ТАСС.
В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела о пособничестве в растрате $750 000 из средств фонда «Сколково». Он был объявлен в международный розыск. Сам депутат уехал из России в США, последние годы, по его собственным словам, проживает на Украине.
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