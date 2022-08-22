ФСБ по горячим следам нашла «украинский след» в покушении на Дарью Дугину

ФСБ по горячим следам нашла «украинский след» в покушении на Дарью ДугинуВ обращении от имени ее отца говорится, что она положила жизнь на алтарь победы
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей 29-летней Дарьи Дугиной – дочери философа, идеолога «евразийства» Александра Дугина. Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля 22 августа.
«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым, – отметил президент. – Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России».
К этому моменту центр общественных связей ФСБ сообщил, что правоохранители уже установили, кто 20 августа убил Дарью Дугину. По данным спецслужбы, исполнителем преступления стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая прибыла в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочерью. После убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию, говорится в сообщении ФСБ.
По версии спецслужбы, гражданка Украины въехала на территорию России на машине Мini Cooper, причем на въезд использовались номера ДНР, в Москве на машине стояли номера Казахстана, а при выезде из России – украинские. В Москве Вовк арендовала квартиру в доме, где жила Дарья Дугина. Это требовалось, как говорится в сообщении ФСБ, «для сбора информации об ее образе жизни», а также для организации убийства.
В день покушения Вовк и ее дочь находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция» в подмосковном парке «Захарово», где Дарья Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, рассказали в спецслужбе. По данным ФСБ, вечером Вовк совершила управляемый подрыв Toyota Land Cruiser, которым управляла 29-летняя женщина.
По данным Следственного комитета России, машина Дарьи Дугиной двигалась по Можайскому шоссе в поселке Большие Вяземы Одинцовского района, когда под днищем машины со стороны водителя сработало взрывное устройство. Она погибла на месте. Ее отец Александр Дугин ехал следом в машине друзей и не пострадал. Материалы уголовного дела об убийстве находятся в центральном аппарате СКР.
Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи, передал ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. Со ссылкой на Telegram-канал хакерской группировки RaHDit («Злые русские хакеры») «РИА Новости» сообщило, что предполагаемая убийца служила в националистическом полку Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключил ответной реакции, если Вовк не выдадут России: «Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк (а в том, что будет отказ, практически нет сомнений), есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку».
Чем известна Дарья Дугина
Дарья Дугина родилась 15 декабря 1992 г. Закончила философский факультет МГУ, стажировалась во Франции в Университете Мишеля де Монтеня в Бордо. Работала журналистом в Russia Today, «Звезда» и «Царьград» под псевдонимом Дарья Платонова. Являлась главным редактором сайта United World International, который, как заявлял МИД Великобритании, распространял дезинформацию в пользу России. Из-за этого Дугина была в 2022 г. внесена в санкционные списки США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и Канады.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что убийство Дарьи Дугиной свидетельствует о том, что украинские власти перешли к индивидуальному террору (цитата по ТАСС). Правда, официальные представители Киева на себя ответственность за ее подрыв не взяли. Но 21 августа заявление на этот счет сделал объявленный Россией в международный розыск в связи с преследованием по уголовному делу о растрате Илья Пономарев. По его словам, к убийству причастна некая проукраинская «Национальная республиканская армия», действующая, по его словам, на территории России.
Заместитель главы Всемирного русского народного собора, предприниматель Константин Калофеев днем 22 августа опубликовал обращение Александра Дугина, который до этого не комментировал случившееся. «В результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом <...> на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь, – говорится в сообщении. – Она никогда не призывала к насилию и войне».
Александр Дугин называет дочь восходящей звездой, которая была только «в начале своего пути». «Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами, – говорится в обращении философа. – Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь».
Прощание с Дарьей Дугиной состоится 23 августа в телецентре «Останкино».