ФСБ по горячим следам нашла «украинский след» в покушении на Дарью Дугину

Александр Дугин называет дочь восходящей звездой, которая была только «в начале своего пути». «Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами, – говорится в обращении философа. – Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь».