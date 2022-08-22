Путин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной

Ранее также стало известно, что взрывное устройство на машине Дугиной было приведено в действие дистанционно. ФСБ РФ раскрыла подробности дела: за подрывом автомобиля стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, в совершении убийства участвовала гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г. рождения. Следствие установило, что Вовк приехала в Россию вместе со своей дочерью 12 лет, после чего поселилась в одном доме с Дугиной, чтобы собирать о ней информацию. В день убийства Вовк вместе с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где также была Дугина. После совершения убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.