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Путин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье убитой российской журналистки Дарьи Дугиной, назвав это подлым и жестоким преступлением. Слова президента передает пресс-служба Кремля.

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — говорится в сообщении.

21 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после гибели Дугиной в Подмосковье в результате взрыва автомобиля. Дочь общественного деятеля и философа Александра Дугина погибла, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Toyota Land Cruiser Prado, в которой находилась Дугина, взорвалась и загорелась на полном ходу около 9 часов вечера в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы.

Ранее также стало известно, что взрывное устройство на машине Дугиной было приведено в действие дистанционно. ФСБ РФ раскрыла подробности дела: за подрывом автомобиля стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, в совершении убийства участвовала гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г. рождения. Следствие установило, что Вовк приехала в Россию вместе со своей дочерью 12 лет, после чего поселилась в одном доме с Дугиной, чтобы собирать о ней информацию. В день убийства Вовк вместе с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где также была Дугина. После совершения убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Дарья Дугина — дочь философа, идеолога «евразийства» Александра Дугина. Как сообщалось первоначально, именно Дугин должен был быть за рулем. Мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте.

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Ранее по теме: ФСБ обвинила спецслужбы Украины в убийстве Дугиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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