Путин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье убитой российской журналистки Дарьи Дугиной, назвав это подлым и жестоким преступлением. Слова президента передает пресс-служба Кремля.
«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — говорится в сообщении.
21 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после гибели Дугиной в Подмосковье в результате взрыва автомобиля. Дочь общественного деятеля и философа Александра Дугина погибла, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Toyota Land Cruiser Prado, в которой находилась Дугина, взорвалась и загорелась на полном ходу около 9 часов вечера в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы.
Ранее также стало известно, что взрывное устройство на машине Дугиной было приведено в действие дистанционно. ФСБ РФ раскрыла подробности дела: за подрывом автомобиля стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, в совершении убийства участвовала гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г. рождения. Следствие установило, что Вовк приехала в Россию вместе со своей дочерью 12 лет, после чего поселилась в одном доме с Дугиной, чтобы собирать о ней информацию. В день убийства Вовк вместе с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где также была Дугина. После совершения убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
Дарья Дугина — дочь философа, идеолога «евразийства» Александра Дугина. Как сообщалось первоначально, именно Дугин должен был быть за рулем. Мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте.
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