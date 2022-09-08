Росавиация продлила ограничения полетов до 16 сентября

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали. 11 аэропортов остаются закрытыми уже почти полгода. В те города, где приостановлено авиасообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы, ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.