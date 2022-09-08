Росавиация продлила ограничения полетов до 16 сентября
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России еще на неделю, до 16 сентября 2022 г.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы»,— сообщает пресс-служба ведомства.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали. 11 аэропортов остаются закрытыми уже почти полгода. В те города, где приостановлено авиасообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы, ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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